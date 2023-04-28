Какие авто и за сколько продавали в интернете в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Какие авто и за сколько продавали в интернете в 2023 году (инфографика) Сегодня 19:05 — Личные финансы

Какие авто и за сколько продавали в интернете в 2023 году (инфографика)

В течение первого квартала 2023 года, с января по март, украинцы разместили в интернете 663,4 тысячи объявлений продаж легковых автомобилей. Синхронно растет и совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей: за первый квартал она составила $5,28 миллиарда, из них $2,07 миллиарда — в марте.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка со ссылкой на данные агрегатора Automoto.ua

Больше всего объявлений по итогам января-марта разместили в Киевской области и городе Киеве (суммарно 116,2 тысячи), Днепропетровской (65,4 тыс.) и Львовской (55,9 тыс.) областях. Меньше всего — в Херсонской (2,2 тыс.), Луганской (4,6 тыс.) и Донецкой (15,3 тыс.) областях.

Самые дешевые (по средней стоимости) легковушки были в Донецкой ($2 999), Херсонской ($3 000) и Николаевской ($3 500) областях, самые дорогие — в Киеве и Киевской области ($6 000), Львовской ($5 650) и Волынской ($6 200) областях.

Совокупная стоимость машин самой большой была также в столице и Киевской области ($1,33 млрд), Львовской ($501,8 млн) и Днепропетровской ($481,1 млн) областях, наименьшая — в Херсонской ($11,1 млн), Луганской ($47, 5 млн) и Черниговской ($85,3 млн).

Средняя цена легковых автомобилей, которые продавали в интернете в 1 квартале 2023 года, составила $5 150. Наименьшей она была в феврале ($5 000), а в марте выросла до $5 299 (+6%).

Инфографика: eauto.org.ua

Самым популярным подержанным автомобилем первых трех месяцев 2023 года среди продаж в интернете стал Volkswagen Passat (25,1 тыс. объявлений, средняя цена $6 700). Популярны также Skoda Octavia (20,1 тыс. объявлений, средняя стоимость $6800) и Volkswagen Golf (19,1 тыс. объявлений, средняя цена $4 900).

Volkswagen Passat — 25 110 объявлений, средняя стоимость $6 700; Skoda Octavia — 20 112 объявлений, средняя стоимость $6 800; Volkswagen Golf — 19 080 объявлений, средняя стоимость $4 900; ВАЗ 2109/21099 — 17 446 объявлений, средняя стоимость $1 500; Daewoo Lanos — 14 544 объявлений, средняя стоимость $2 500; ВАЗ 2106 — 13 277 объявлений, средняя стоимость $750; Renault Megane — 12 914 объявлений, средняя стоимость $6 500; BMW 5 Series — 10 099 объявлений, средняя стоимость $6 250; ВАЗ 2101 — 10 020 объявлений, средняя стоимость $552; Opel Astra — 9 875 объявлений, средняя стоимость $4 950; Mercedes-Benz E-Class — 9 736 объявлений, средняя стоимость $5 300; BMW 3 Series — 9 637 объявлений, средняя стоимость $5 500; Ford Focus — 9 590 объявлений, средняя стоимость $6 100; ВАЗ 2107 — 9 010 объявлений, средняя стоимость $1 050; Audi A6 — 8 296 объявлений, средняя стоимость $5 999.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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