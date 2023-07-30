Какие аэропорты мира наименее «стрессовые» (инфографика) — Finance.ua
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Какие аэропорты мира наименее «стрессовые» (инфографика)

Фондовый рынок
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Какие аэропорты мира наименее «стрессовые» (инфографика)
Какие аэропорты мира наименее «стрессовые» (инфографика)
Нередко во время путешествий или обычных поездок в аэропортах происходят стрессовые ситуации. Это может быть связано не с вашей плохой организацией, а с несовершенной работой аэродромов.
Так, компания StressFreeCarRental собрала данные о самых популярных аэропортах мира, чтобы найти самые спокойные гавани. В первой тройке оказались Вильнюс, Биллунн и Люксембург.
Специалисты решили сфокусироваться на общем количестве путешественников за год, удаленности от центра города, ценах на парковку и рейтинге качества.
Объясняют это так: чем меньше пассажиров, тем меньше стресса испытывают пассажиры в аэропорту. Аналогично, чем ближе к городу, тем дешевле транспорт и меньше проблем. Цель была найти наименее «стрессовый» аэропорт.
Какие аэропорты мира наименее «стрессовые» (инфографика)

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По материалам:
Телеканал 24
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