Какая профессия станет одной из самых престижных в Украине: ответ Федорова — Finance.ua

Какая профессия станет одной из самых престижных в Украине: ответ Федорова Сегодня 20:04 — Казна и Политика

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил о разработке новой реформы образования, которую планируют презентовать в середине лета.

Вскоре Минцифры вместе с МОН обещают представить изменения, направленные на инновации и формирование другого мышления у подрастающих поколений.

Минцифры также намерено определить необходимые для развития нашего государства компетентности, которые следует воспитывать среди людей, и создавать учебные программы, стандарты и сеть образования на их основе.

Так, после реформы профессия педагога должна стать одной из самых престижных в стране, анонсировал Федоров.

При этом рассказал, что в системе образования Украины существует немало проблем. Большинство касается профессионально-технического и высшего образования.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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