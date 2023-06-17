Какая профессия станет одной из самых престижных в Украине: ответ Федорова — Finance.ua
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Какая профессия станет одной из самых престижных в Украине: ответ Федорова

Казна и Политика
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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил о разработке новой реформы образования, которую планируют презентовать в середине лета.
Вскоре Минцифры вместе с МОН обещают представить изменения, направленные на инновации и формирование другого мышления у подрастающих поколений.
Минцифры также намерено определить необходимые для развития нашего государства компетентности, которые следует воспитывать среди людей, и создавать учебные программы, стандарты и сеть образования на их основе.
Так, после реформы профессия педагога должна стать одной из самых престижных в стране, анонсировал Федоров.
При этом рассказал, что в системе образования Украины существует немало проблем. Большинство касается профессионально-технического и высшего образования.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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