🏡 Как застраховать жилье от последствий военных действий. Бесплатный вебинар от Finance.ua — Finance.ua

🏡 Как застраховать жилье от последствий военных действий. Бесплатный вебинар от Finance.ua Сегодня 17:40 — Страхование

🏡 Как застраховать жилье от последствий военных действий. Бесплатный вебинар от Finance.ua

По данным статистики, с февраля 2022 года было повреждено или разрушено более 160 тысяч жилых домов украинцев на сумму более 53 млрд долларов, и эта цифра растет каждый день.

Finance.ua хочет помочь украинцам защитить свои дома и приглашает на бесплатный вебинар, где спикер с более чем 8-летним опытом и приглашенный эксперт из страховой компании «INGO» предоставят актуальные советы по страхованию жилья.

В прямом онлайн эфире обсудим следующие вопросы:

1. Страхование жилья от военных рисков. Что покрывается?

2. Территория действия полиса.

3. Особенности принятия на страхование.

4. Стоимость полиса и этапы оформления.

5. Что делать при наступлении страхового случая.

6. Как получить выплату от СК

Вебинар состоится 19 марта (во вторник) 2024 года в 13.00. По окончании презентации спикеры ответят на вопросы зрителей по страхованию недвижимости. Кроме того, все участники получат приятный бонус от Finance.ua.

👉🏻 Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. Регистрируйтесь, а мы напомним вам о начале вебинара за 2 часа.

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