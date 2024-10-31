Как застраховать жилье от последствий «прилета» — Finance.ua

Как застраховать жилье от последствий «прилета»
Из-за полномасштабной войны в Украине страхование жилья от последствий военных действий стало необходимостью для многих украинцев. И хотя война — обычно исключение из договоров страхования, страховые компании в Украине начали предоставлять специальные программы. Среди основных условий страхования — покрытие ущерба от прямого попадания, а также от обломков и последствий взрывов.
Напомним, на Finance.ua вы всегда можете просмотреть все условия от страховых компаний и выбрать оптимальный для себя вариант. Достаточно перейти по этой ссылке. А пока более подробно расскажем вам о возможностях и ценах.
Что покрывает страхование квартиры:
- военные риски — страхование имущества от последствий падения ракет, взрывов бомб, кроме ядерного, биологического, химического оружия;
- бой стекла — повреждение окон, балконов и лоджий, включая последствия в результате военных событий;
- бытовые риски — повреждение вследствие пожара и дыма, взрыва газа, используемого в быту, и поражения водой;
- ущерб соседей — компенсация расходов, если ваши соседи получили ущерб из-за непреднамеренных действий;
- противоправные действия — преступные действия с целью кражи имущества из вашей квартиры, грабеж или разбой;
- стихийные бедствия — возмещение ущерба вследствие удара молнии, землетрясения и других бедствий.
Сколько стоит застраховать жилье
5 важных фактов при страховании квартиры:
- Начало действия полиса. Действие полиса начинается не раньше 11 календарного дня от даты подписания. Срок действия договора — 1 год.
- Дом сдан. Дом должен быть введен в эксплуатацию, а в самой квартире завершен ремонт.
- Не в кредите. Квартира должна быть не в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении.
- Страховая сумма. Возможность выбрать сумму страхового покрытия от 125 000 до 2 млн грн.
- Территория действия. Страхование жилья по всей Украине. Исключение: АР Крым; Днепропетровская область; Донецкая область; Запорожская область; Луганская область; Николаевская область; Сумская область; Харьковская область; Херсонская область; Черниговская область/Корюковский район; Черниговская область/Новгород-Северский район; Черниговская область/Черниговский район кроме г. Чернигов.
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