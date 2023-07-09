Как заработать еще больше на своем депозите — Finance.ua

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Как заработать еще больше на своем депозите

Кредит&Депозит
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Что только не придумывают банки, чтобы заинтересовать клиентов. Дошло до того, что привлекая гривну на депозит, банки готовы платить проценты наперед.
По программе «Бонус к депозиту» можно получить дополнительные проценты к своему вкладу.
Для этого необходимо выбрать депозит и подать заявку на его открытие. Затем нужно подтвердить открытие депозита и получить бонус.
Сейчас в программе «Бонус к депозиту» принимают участие:
  • Банк Кредит Днепр;
  • Глобус Банк;
  • sportbank;
  • Банк Клиринговый дом;
  • Кредитвест Банк.
Читайте больше в нашей статье:

Вклады, по которым вы получите проценты авансом

По материалам:
Finance.ua
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