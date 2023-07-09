Как заработать еще больше на своем депозите — Finance.ua

Как заработать еще больше на своем депозите Сегодня 08:22 — Кредит&Депозит

Что только не придумывают банки, чтобы заинтересовать клиентов. Дошло до того, что привлекая гривну на депозит, банки готовы платить проценты наперед.

По программе «Бонус к депозиту» можно получить дополнительные проценты к своему вкладу.

Для этого необходимо выбрать депозит и подать заявку на его открытие. Затем нужно подтвердить открытие депозита и получить бонус.

Сейчас в программе «Бонус к депозиту» принимают участие:

Банк Кредит Днепр;

Глобус Банк;

sportbank;

Банк Клиринговый дом;

Кредитвест Банк.

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