Как заработать еще больше на своем депозите — Finance.ua

Как заработать еще больше на своем депозите
Что только не придумывают банки, чтобы заинтересовать клиентов. Дошло до того, что привлекая гривну на депозит, банки готовы платить проценты наперед.
По программе «Бонус к депозиту» можно получить дополнительные проценты к своему вкладу.
Для этого необходимо выбрать депозит и подать заявку на его открытие. Затем нужно подтвердить открытие депозита и получить бонус.
Сейчас в программе «Бонус к депозиту» принимают участие:
- Банк Кредит Днепр;
- Глобус Банк;
- sportbank;
- Банк Клиринговый дом;
- Кредитвест Банк.
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