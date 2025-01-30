Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм) — Finance.ua

Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм) Сегодня 14:03 — Личные финансы

Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм)

Национальный кешбэк — государственная программа, которая возвращает гражданам 10% расходов на украинские товары или услуги. Полученный кешбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг, а также оплатить газ.

Как это сделать — сообщил «Нафтогаз».

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Как это работает:

Оформите специальную карту (виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении). Определите карту для расчетов за покупки. Купите украинские товары, получайте кешбэк на спецсчет. Используйте кешбэк для оплаты коммунальных услуг.

Ключевые преимущества:

Экономия до 3000 гривен в месяц.

Целевое использование для коммунальных услуг.

Простая система начисления и использования денежных средств.

Поддержка отечественных производителей.

Напомним, со 2 сентября текущего 2024 года начала действовать в Украине программа «Национального кешбэка».

Средняя выплата выросла с 97 до 116 грн на человека. Число получателей кешбэка в ноябре увеличилось на 800 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило почти 2 млн человек. Общая сумма накопленного ими кешбэка составляет 48 млн гривен.

Самыми активными участниками программы остаются украинцы до 45 лет — 60% всех пользователей. Участников среднего возраста — 24%, а старшего (60+) — 16%.

Справка Finance.ua:

«Укрпочта» присоединилась к государственной инициативе «Национальный кешбэк», которая поддерживает граждан. Кроме предоставления традиционных почтовых услуг, компания также выступает как торговая платформа, где украинцы могут приобрести продукцию отечественного производства и получить 10% кешбэк от государства.

Национальный кешбэк: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев.

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