Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм) — Finance.ua

Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм)
Национальный кешбэк — государственная программа, которая возвращает гражданам 10% расходов на украинские товары или услуги. Полученный кешбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг, а также оплатить газ.
Как это сделать — сообщил «Нафтогаз».
Кредит онлайн на карту
Как это работает:
- Оформите специальную карту (виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении).
- Определите карту для расчетов за покупки.
- Купите украинские товары, получайте кешбэк на спецсчет.
- Используйте кешбэк для оплаты коммунальных услуг.
Ключевые преимущества:
- Экономия до 3000 гривен в месяц.
- Целевое использование для коммунальных услуг.
- Простая система начисления и использования денежных средств.
- Поддержка отечественных производителей.
Напомним, со 2 сентября текущего 2024 года начала действовать в Украине программа «Национального кешбэка».
Средняя выплата выросла с 97 до 116 грн на человека. Число получателей кешбэка в ноябре увеличилось на 800 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило почти 2 млн человек. Общая сумма накопленного ими кешбэка составляет 48 млн гривен.
Самыми активными участниками программы остаются украинцы до 45 лет — 60% всех пользователей. Участников среднего возраста — 24%, а старшего (60+) — 16%.
Справка Finance.ua:
- «Укрпочта» присоединилась к государственной инициативе «Национальный кешбэк», которая поддерживает граждан. Кроме предоставления традиционных почтовых услуг, компания также выступает как торговая платформа, где украинцы могут приобрести продукцию отечественного производства и получить 10% кешбэк от государства.
- Национальный кешбэк: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев.
«Национальный кешбэк»: как пользоваться программой и какие уже есть результаты
Поделиться новостью