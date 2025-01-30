Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм) — Finance.ua

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Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм)

Личные финансы
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Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм)
Как заплатить за потребленный газ кешбэком от государства (алгоритм)
Национальный кешбэк — государственная программа, которая возвращает гражданам 10% расходов на украинские товары или услуги. Полученный кешбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг, а также оплатить газ.
Как это сделать — сообщил «Нафтогаз».

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Как это работает:
  1. Оформите специальную карту (виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении).
  2. Определите карту для расчетов за покупки.
  3. Купите украинские товары, получайте кешбэк на спецсчет.
  4. Используйте кешбэк для оплаты коммунальных услуг.
Ключевые преимущества:
  • Экономия до 3000 гривен в месяц.
  • Целевое использование для коммунальных услуг.
  • Простая система начисления и использования денежных средств.
  • Поддержка отечественных производителей.
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Напомним, со 2 сентября текущего 2024 года начала действовать в Украине программа «Национального кешбэка».
Средняя выплата выросла с 97 до 116 грн на человека. Число получателей кешбэка в ноябре увеличилось на 800 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило почти 2 млн человек. Общая сумма накопленного ими кешбэка составляет 48 млн гривен.
Самыми активными участниками программы остаются украинцы до 45 лет — 60% всех пользователей. Участников среднего возраста — 24%, а старшего (60+) — 16%.

Справка Finance.ua:

  • «Укрпочта» присоединилась к государственной инициативе «Национальный кешбэк», которая поддерживает граждан. Кроме предоставления традиционных почтовых услуг, компания также выступает как торговая платформа, где украинцы могут приобрести продукцию отечественного производства и получить 10% кешбэк от государства.
  • Национальный кешбэк: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев.

«Национальный кешбэк»: как пользоваться программой и какие уже есть результаты

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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