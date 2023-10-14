Как за год подорожали услуги ЖКХ в Украине — данные Госстата Сегодня 12:08 — Личные финансы

Как за год подорожали услуги ЖКХ в Украине — данные Госстата

Услуги ЖКХ в Украине подорожали. За год — с сентября 2022 года по сентябрь-2023 — их стоимость увеличилась на 13,2%. Больше всего — на электроэнергию, на 69,7%.

Об этом сообщает Госстат

На втором месте — уборка мусора. Она подорожала на 9,9%.

Тарифы на другие услуги выросли не так сильно — меньше, чем на 10%. Так:

содержание и ремонт жилья подорожало на 5,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 2,7%;

водоснабжение — на 0,8%;

канализация — на 0,7%.

В то же время, стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление и вовсе подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

С августа по сентябрь стоимость коммуналки увеличилась всего на 0,1%. И то только за счет двух услуг:

содержание и ремонт жилья подорожало на 0,3%;

уборка мусора — на 1,1%.

В то же время до конца будущего отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Таким образом, по крайней мере, до апреля 2024 года стоимость этих услуг будет находиться на текущем уровне.

В частности, по данным «Нафтогаза», тариф на газ останется неизменным. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

Тариф на тепло для потребителей будет определяться по формуле. Окончательные тарифы формируются для каждого региона в отдельности — в зависимости от поставщика и наличия в домохозяйствах счетчиков. К примеру, в 2022 году в Киеве стоимость отопления для населения от «Киевтеплоэнерго» составляла 1654,41 грн/гкал. А в Днепре теплоснабжение от КП «Теплоэнерго» стоило 1741,32 грн/Гкал, в Одессе от КП «Теплоснабжение города Одесса» — 1813,94 грн/Гкал.

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Обозреватель По материалам:

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