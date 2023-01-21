Как выросла стоимость борща в Украине за 11 месяцев (инфографика) — Finance.ua
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Как выросла стоимость борща в Украине за 11 месяцев (инфографика)

Личные финансы
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За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,22%.
Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от BRDO.
При подсчете индекса мы используем данные портала о финансах и инвестициях Минфин по среднемесячным ценам на продукты. К сожалению, пока мы не можем подтвердить актуальность индекса для регионов Украины, находящихся в зоне активных боевых действий.
Как повлияла война на цены базовых товаров?
99,2 грн — столько на 13 января 2023 года стоит порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года — 81,84 грн — цена выросла на 21,22%.
Все ингредиенты борща значительно изменили цену.
Больше всего возросла стоимость мяса (+63,67%).
Ощутимое удорожание мясных продуктов обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они, в частности, влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию.
Далее по шкале подорожания — сметана и морковь.
Как выросла стоимость борща в Украине за 11 месяцев (инфографика)
Зато снизилась цена других овощей — картофеля, капусты и свеклы.

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По материалам:
Finance.ua
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