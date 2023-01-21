Как выросла стоимость борща в Украине за 11 месяцев (инфографика) — Finance.ua

Как выросла стоимость борща в Украине за 11 месяцев (инфографика) Сегодня 10:13 — Личные финансы

За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,22%.

Об этом свидетельствует свежий «индекс борща» от BRDO.

При подсчете индекса мы используем данные портала о финансах и инвестициях Минфин по среднемесячным ценам на продукты. К сожалению, пока мы не можем подтвердить актуальность индекса для регионов Украины, находящихся в зоне активных боевых действий.

Как повлияла война на цены базовых товаров?

99,2 грн — столько на 13 января 2023 года стоит порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года — 81,84 грн — цена выросла на 21,22%.

Все ингредиенты борща значительно изменили цену.

Больше всего возросла стоимость мяса (+63,67%).

Ощутимое удорожание мясных продуктов обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они, в частности, влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию.

Далее по шкале подорожания — сметана и морковь.

Зато снизилась цена других овощей — картофеля, капусты и свеклы.

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