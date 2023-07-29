Как выгоднее платить за воду и эффективно экономить — Finance.ua

Как выгоднее платить за воду и эффективно экономить Сегодня 10:01 — Личные финансы

Как выгоднее платить за воду и эффективно экономить

Экономия воды в быту стала головной болью огромного количества семей. Но есть один очень важный нюанс — фактически нет смысла экономить, если у вас в квартире не установлен рабочий счетчик (опломбированный и поверенный).

Если прибора для учета нет, то считайте, что ваша семья может платить и за тех соседей, которые очень любят плескаться каждый день в полной ванне, и за тех, у кого протекают краны, и вода из сливного бачка унитаза постоянно течет рекой.

В «Киевводоканале» рассказали главные нюансы, которые следует знать по оплате счетов за холодную воду.

Как начисляется плата за холодную воду

Если есть общедомовой счетчик, то расчет идет по нему. От того количества кубов, которое он начислил, сначала отнимают воду, потребленную теми, у кого есть счетчики и кто передал показатели, а оставшийся объем распределяют между жильцами, у которых нет счетчиков, или людьми, которые не передали показатели (в соответствии с количеством прописанных).

Если нет общедомового счетчика, то начисление производится по нормам. Нормы для общежития на одного прописанного человека — 4,1 куб. м, а в обычных домах — 5,78 куб. м.

Сколько стоит один куб воды по счетчику и по норме

Тариф на холодную воду сейчас 30,384 грн, а на водоотвод — 14,22 грн, и чтобы рассчитать стоимость холодной воды, эти тарифы умножаются на количество начисленных кубов. К примеру, за июнь месяц вам начислили за холодную воду 4,94 куб. м — это количество кубов нужно умножить на тариф 30,384 грн. Отвод начислен, например, 2,61 куб. м — эту цифру необходимо умножить на тариф 14,22 грн.

Как правильно платить за воду по счетчику

Если есть квартирный счетчик, тогда начисления производят по нему, но для этого каждый месяц нужно вовремя передавать показатели — их принимают с 5 числа до последнего дня месяца. Это можно сделать, позвонив в колл-центр «Киевводоканала» или через сайт компании, а также с помощью ботов в мессенджерах Viber и Telegram.

Можно ли не платить за воду по счетчику в Украине — это стоит знать

Если у вас опломбированный и поверенный счетчик, то вы можете не платить за воду по нему. Не будете своевременно подавать показатели — водоканал насчитает вам свои цифры.

Но переживать по этому поводу особо не стоит — всегда можно произвести перерасчет потребления. Главное — не влезайте в долги, поскольку можно «доиграться» до суда.

Как можно экономить воду дома

Платить за воду меньше можно, воплотив в жизнь несколько очень простых нововведений.

Что нужно делать, чтобы потреблять меньше воды:

почините сантехнические приборы, из которых капает вода;

обратите внимание на унитаз: если из бачка постоянно течет — потеря воды за сутки может быть огромна, и лучше сразу же вызвать сантехника;

можно установить сенсорные насадки на краны, чтобы вода текла только тогда, когда под краном что-нибудь есть;

на кран можно установить специальную насадку, которая насыщает воду кислородом, напор при этом кажется таким же, но воды используется ощутимо меньше;

очень много воды тратится на мытье посуды, чтобы сэкономить, можно купить посудомойку.

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УНІАН По материалам:

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