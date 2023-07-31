Как выбрать оптимальный банковский вклад — Finance.ua

Как выбрать оптимальный банковский вклад Сегодня 16:11 — Кредит&Депозит

Как выбрать оптимальный банковский вклад

ФинКульт поделился 7 простыми шагами, которые необходимо сделать, и что нужно знать для удачного размещения депозита.

Выбор банка. Прежде чем выбрать банк, вкладчику следует уделить внимание информации о репутации и надежности банка. Также немаловажным фактором выбора может стать территориальная близость отделений банка, удобство и качество обслуживания.

Варианты выбора депозита. Следует проверить предложения банков по привлечению средств на депозит. Уточняйте, есть ли возможность управлять собственными средствами онлайн и размер процентной ставки.

Виды вкладов. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад по требованию) или на условиях возврата вклада с истечением установленного договором срока (срочный вклад).

Обратите внимание, что депозиты с возможностью досрочно забрать свои деньги уходят с меньшей процентной ставкой, чем депозиты без такой возможности.

Возврат банковского срочного вклада и начисленных процентов по требованию вкладчика до истечения срока или до наступления других обстоятельств, определенных договором, возможен исключительно в случаях, если это предусмотрено условиями договора.

Процентная ставка. Ключевой признак любого депозита — процентная (обычно годовая) ставка, которая определяет уровень вознаграждения вкладчика. Ее размер может зависеть от срока размещения средств на депозит: чем он дольше, тем доходность больше, и наоборот.

Условия начисления процентов. Какой вариант выбрать: начисление процентов ежемесячно или ежедневно, выплата процентов ежемесячно или в конце срока? Это зависит от вашей мотивации и ожиданий. Считайте с помощью депозитного калькулятора и сравните доход по каждому из видов депозитов.

Срок депозита. В зависимости от срока размещения депозиты делятся на краткосрочные и долгосрочные. Чтобы определиться со сроком депозита, необходимо подумать, когда вам могут понадобиться средства.

Валюта вклада. Доходность вклада зависит от валюты, в которой размещается депозит. Вкладчик может диверсифицировать (распределить) свои сбережения между тремя видами валют: гривной, долларом США и евро. На сегодняшний день % ставки по депозитам в гривнах выше, чем в других валютах, что делает их более привлекательными.

Внимательно изучите условия договора перед тем, как его подписать. Чтобы сделать правильный выбор, вкладчику не следует спешить и ставить подпись на договоре, нужно подробно ознакомиться с его условиями. Если возникают уточняющие вопросы, задавайте их менеджеру банка. У вас есть право получать исчерпывающую информацию о данном продукте.

Будьте внимательны при ознакомлении с условиями депозитного договора, обращайте внимание на его название и содержание. Всегда проверяйте, распространяются ли на ваш вклад гарантии Фонда гарантирования.

Напомним, что во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения действуют 100% гарантии по банковским вкладам физических лиц и ФЛП. После истечения трехмесячного срока будет возвращено ограничение гарантированной суммы. Максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

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