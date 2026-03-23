Как выбрать и правильно пользоваться микрозаймами

Как пользоваться микрозаймами, источник фото: pixabay

Кредит ― это удобный финансовый инструмент, который можно использовать для различных целей: поддержки во время материальных проблем, инвестиций в обучение, покупки техники или запуска собственного дела. Он позволяет действовать уже сейчас, а не откладывать жизнь на потом.

Разбираемся, когда кредит действительно выгоден и о чем следует помнить, прежде чем взять на себя дополнительные финансовые обязательства.

Анализ кредитных инструментов

Рассмотрим главные типы кредитов для физических лиц. Наиболее популярным является потребительский, предусматривающий предоставление средств на определенный срок для покупки товаров или оплаты услуг. Потребительский кредит бывает нескольких видов:

целевой (ипотека, автокредит) — когда средства предоставляются на конкретную покупку;

неограниченный (кредитная карта, кредит наличными) ― любые категории расходов для собственных нужд (кроме запрещенных законодательством), чаще всего предусматривает периодически обновляемый кредитный лимит (кредитную линию);

рассрочка или «Оплата по частям» ― это специфическая разновидность целевого кредитования, позволяющая распределить стоимость конкретного товара на несколько равных платежей, обычно под 0% или минимальную ставку.

Отдельно следует выделить микроссуды. Это удобный способ получить средства до зарплаты. Преимущество этого финансового инструмента в его доступности — одобряется быстро даже в случае испорченной кредитной истории или отсутствия стабильного дохода. В то же время это самый дорогой тип ссуды.

Когда кредит выгоден

Кредит становится выгодным инструментом, если он помогает вам заработать больше или сэкономить в долгосрочной перспективе. Также оправдано брать средства взаймы, если имеете серьезные непредсказуемые расходы, не вписывающиеся в ваш бюджет.

Как выбрать выгодный кредит и правильно им пользоваться

В качестве примера приведем финтехкомпанию ООО «Авентус Украина», работающую под брендами CreditPlus и pluscard





Отметим, что компания выдает микрокредиты и открывает кредитные линии. Внутренняя статистика свидетельствует, что заемщики в основном берут средства для удовлетворения широкого круга потребительских потребностей: мелких и средних покупок, регулярных или непредсказуемых расходов. Доля клиентов, оформляющих кредиты для развития собственного дела, незначительна.

Сравним два продукта компании ООО «Авентус Украина».

Характеристика CreditPlus pluscard Тип сервис онлайн-кредитования Кредитная линия, для расходных операций по счету (платежной карте), открытых ПАО «КБ «АККОРДБАНК» в рамках проекта pluscard Доступные суммы от 500 грн – 50 тыс. грн от 1 тыс. – 50 тыс. грн Стандартная ставка 1 % на день 0,50 % в день обязательный месячный платеж действует индивидуальный график уплаты процентов 15,5 % от задолженности по состоянию на первое число месяца Срок кредитования до 365 дней 5 лет Реальна годовая процентная ставка до 3 546,38 % до 458,16 %

Как выбрать кредит и что выгоднее — кредитная линия или микрозаем

На примере продуктов ООО «Авентус Украина» можно легко разобраться, какой выгоднее всего использовать в вашей ситуации.

Быстрые онлайн-кредиты (или микрозаймы) пригодятся, если нужно взять деньги до зарплаты, или же появились непредсказуемые расходы. Преимущества: высока вероятность положительного результата, скорость, минимальный пакет документов, возможность оформить в любое время.

«Кредит в CreditPlus берут клиенты, четко оценивающие свой запрос — необходимую сумму и цель кредитования. Когда возникает конкретная потребность, клиент CreditPlus может получить от 500 грн до 50 тыс. грн. на срок до 365 дней в течение нескольких минут после одобрения заявки», ― рассказали в компании.

Кредитная линия подходит тем, кто ищет постоянный «запасной кошелек» для регулярных расходов или подстраховки. Преимущества: нет необходимости каждый раз обращаться за новым кредитом, гибкие условия, уплата процентов исключительно за фактически использованную сумму.

«Люди часто оформляют кредитную линию „на всякий случай“ — в случае непредвиденных расходов, или если есть возможность воспользоваться выгодным предложением, а денег не хватает. Если клиент не пользуется кредитной линией, расходы по такому кредиту отсутствуют», — отметили в компании.

Как правильно пользоваться кредитом

Оформление кредита должно быть взвешенным и сознательным шагом, а не спонтанным. Следует проанализировать, действительно ли потребность так важна и срочна.

До оформления кредита (микрозайма) нужно внимательно изучить условия, оценить свои возможности погашения и принять обоснованное решение.

Если все же взяли кредит, то вовремя производите платежи. Часто кредиторы предоставляют возможность использовать денежные средства на льготных условиях в течение определенного периода. Если ежемесячно полностью погашать задолженность, можно существенно сэкономить на процентах.

«Самая большая ошибка — резкое увеличение задолженности или оформление большого количества кредитов одновременно. Для улучшения кредитной истории не стоит пользоваться одновременно более 1−2 кредитами или кредитными картами», ― отмечают в компании.

Что делать, если вы не можете выплатить долг

В такой ситуации не нужно опрометчиво брать новые кредиты, чтобы выплатить проблемные. Обычно это наоборот усложняет ситуацию. Но эксперты финтехкомпании называют случай, когда подобный шаг улучшит положение заемщика: «Исключением может быть программа перекредитования на лучших условиях, с более низкой ставкой. Но решение о получении такого кредита нужно принимать взвешенно, четко понимая, с каких доходов и в течение какого времени он будет погашен».

Второй важный момент — постепенное уменьшение кредитной нагрузки. Для этого нужно платить немного больше, чем обязательный минимальный платеж. Иначе «тело» кредита будет оставаться на том же уровне.

Важно знать возможные последствия просрочки. Если ситуация действительно критическая и перспектив погашения долга нет, стоит обратиться к кредиторам и попросить реструктуризацию долга или льготные условия погашения.

Большинство финансовых компаний предполагают отдельные механизмы урегулирования просроченной задолженности. Решение о реструктуризации обычно принимается из документов, подтверждающих сложные финансовые обстоятельства заемщика.

