Как война повлияла на зарплаты в IT-отрасли Украины (инфографика) — Finance.ua

Как война повлияла на зарплаты в IT-отрасли Украины (инфографика)

Сегодня 10:08 — Личные финансы

ІТ-отрасль была одной из топовых отраслей украинской экономики. В 2021 году она принесла нашей стране 4% от ВВП. В условиях войны эта отрасль является частью экономического фронта, оставаясь единственной работающей почти в полном объеме экспортной отраслью.

Что изменилось с полномасштабным вторжением россии? Война оказала свое негативное влияние и на эту профессиональную сферу и ее специалистов. Это касается, прежде всего, ІТ-специалистов, работавших не в ІТ-компаниях, а в компаниях других секторов экономики. В попытке оптимизировать расходы компании сохраняют только операционные процессы, сокращая и прекращая разработку и внедрение новых проектов, а иногда и отказываясь от технической поддержки существующих проектов. Поэтому и среди ІТ-специалистов есть те, кому сократили зарплату, с кем прекратили сотрудничество на неопределенное время или вообще уволили.

В настоящее время эксперты наблюдают за изменением региональной структуры ІТ-отрасли. Если до начала войны крупнейшими ІТ-кластерами были Киев и Харьков, то сегодня ІТ-столицей Украины стал Львов. С начала войны количество ІТ-специалистов, работающих во Львове, выросло более чем втрое. Некоторая часть украинских специалистов уехала за границу.

Кстати, как показывает анализ, за последний месяц ощутимо увеличилось количество тех, кто готов выехать для работы. Если в течение 2021 года этот показатель составлял 34% всех резюме ІТ-специалистов, то с началом войны желающих выехать почти половина (47%) от всех ІТ-специалистов, разместивших свои резюме.

Есть ли работа за границей? Иностранные компании с готовностью принимают на работу украинских разработчиков. Больше всего предложений работы для ІТ-специалистов за последний месяц открыто в Польше (31% всех имеющихся). Приглашают наших айтишников в США (20%), Турцию (11%), Молдову (9%) и другие страны.

вакансий для этих специалистов в несколько раз меньше, чем было до войны, и несколько меньше, чем у лидеров рейтинга предложений. Больше всего вакансий открыто в сфере Продаж для продавцов, кассиров, работников складов и т.д. (16,2% от всех активных вакансий за месяц на сайте Несмотря на кризис на украинском рынке труда, работа для ІТ-специалистов есть и в Украине. Правда,для этих специалистов, чем было до войны, и несколько меньше, чем у лидеров рейтинга предложений. Больше всего вакансий открыто в сфере Продаж для продавцов, кассиров, работников складов и т.д. (16,2% от всех активных вакансий за месяц на сайте grc.ua ). Сфера ІТ, интернет, телеком занимает второе место по количеству открытых вакансий (15,5%).

Какие зарплаты предлагают?

За месяц войны зарплаты, которые предлагают ІТ-специалистам, существенно не изменились. Средняя предлагаемая заработная плата во всех актуальных вакансиях составляет 86500 грн. Наибольшее количество предложений работы с ежемесячной компенсацией от 44 200 грн (36%). Еще в четверти вакансий (26%) указанная зарплата составляет от 77500 грн.

Если анализировать зарплаты по специализациям, то самые высокие ежемесячные компенсации в открытых за последний месяц вакансиях предлагают специалистам по поддержке и администраторам (117 700 грн). Несколько ниже средние зарплаты у web мастеров (99 700 грн) и специалистов по сетевым технологиям (99 100 грн).

В пятерку специализаций с высокой средней зарплатой попали web инженеры, ежемесячная средняя компенсация для этих специалистов в открытых за последний месяц вакансиях составляет 94 200 грн.

Наименьшую зарплату в среднем предлагают тестировщикам (51600 грн).

Анализ зарплат, которые предлагают нашим айтишникам за границей, показал, что наибольшую среднюю заработную плату готовы платить польские работодатели (152 000 грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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