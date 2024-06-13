Как восстановить утраченные документы в Дії (пошагово) — Finance.ua

Как восстановить утраченные документы в Дії (пошагово)
Если вы потеряли документы — в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.
Итак, на портале «Дія» можно заказать следующие дубликаты документов:
- о рождении,
- о смене имени,
- о регистрации брака,
- о расторжении брака,
- о смерти.
Как это сделать
Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться на портале Дія, нажать «Услуги» и выбрать «Справки и выписки».
Нажмите на нужный документ и проверьте данные заявителя, нужно будет указать причину повторной выдачи документа и каким способом вы хотели бы его забрать, оплатите услугу и подпишите заявление с помощью «Дія.Підпис» или КЭП.
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Напомним, в приложении «Дія» появился новый цифровой документ защитников и защитниц — удостоверение ветерана. Теперь не нужно носить с собой бумажный аналог.
Также через портал Дія теперь можно подать заявление в международный Реестр ущерба.
Справка Finance.ua:
- 6 февраля 2021 года в Украине появилось мобильное приложение «Дія», которое уже скачали более двух миллионов пользователей, а в начале апреля заработал одноименный веб-портал. Они стали частью проекта «государство в смартфоне» Министерства цифровой трансформации Украины и призваны перевести в онлайн получение большинства государственных услуг.
- Электронное бронирование на портале «Дія». Минобороны сообщило детали.
Как работает Дія. Підпис и для чего он нужен
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