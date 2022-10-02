Как восстановить утраченные документы на недвижимость — Finance.ua

Как восстановить утраченные документы на недвижимость Сегодня 11:18 — Недвижимость

Утрата любого документа — дело не из приятных, но потеря документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, пожалуй, самое неприятное, что может произойти. Впрочем, паниковать не нужно, все можно восстановить.

Самое главное, что следует понимать — потеря документов на недвижимость не означает утрату самого права собственности на объект. Запись о праве собственности хранится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Кстати, на портале «Дія» можно получить справку из этого реестра.

Дубликаты таких документов сегодня выдают ЦПАУ. Услуга — бесплатная.

Для этого необходимо подать в ЦПАУ следующие документы:

заявление с согласия всех совершеннолетних совладельцев жилья, принимавших участие в приватизации (заполняется в присутствии администратора);

копии паспортов или свидетельств о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста, являющихся совладельцами жилья, и оригиналы документов для заверения;

документ из полиции о том, что оригинал свидетельства о праве собственности на жилье был похищен или утрачен.

До 2013 года в Украине документом, подтверждающим право собственности на квартиру и другую недвижимость, было свидетельство о праве собственности. С 1 января 2013-го данные о государственной регистрации соответствующих прав, учитывая и сведения об основаниях их возникновения, уже есть в Государственном реестре.

Как объясняют юристы, если собственник недвижимого имущества по какой-то причине не имеет документов о праве собственности, но это право зарегистрировано в Государственном реестре — тогда нет оснований для ограничения собственника в праве распоряжаться своим имуществом.

Сложности могут возникнуть с восстановлением правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, ведь наиболее распространенными из них являются договоры купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство. Их заверяют нотариусы, поэтому в случае необходимости получения дубликата таких документов необходимо обращаться к тому же нотариусу, который совершал эти действия.

Читайте больше в нашей статье -

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.