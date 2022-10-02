Как восстановить утраченные документы на недвижимость — Finance.ua
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Как восстановить утраченные документы на недвижимость

Недвижимость
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Утрата любого документа — дело не из приятных, но потеря документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, пожалуй, самое неприятное, что может произойти. Впрочем, паниковать не нужно, все можно восстановить.
Самое главное, что следует понимать — потеря документов на недвижимость не означает утрату самого права собственности на объект. Запись о праве собственности хранится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Кстати, на портале «Дія» можно получить справку из этого реестра.
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Дубликаты таких документов сегодня выдают ЦПАУ. Услуга — бесплатная.
Для этого необходимо подать в ЦПАУ следующие документы:
  • заявление с согласия всех совершеннолетних совладельцев жилья, принимавших участие в приватизации (заполняется в присутствии администратора);
  • копии паспортов или свидетельств о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста, являющихся совладельцами жилья, и оригиналы документов для заверения;
  • документ из полиции о том, что оригинал свидетельства о праве собственности на жилье был похищен или утрачен.
До 2013 года в Украине документом, подтверждающим право собственности на квартиру и другую недвижимость, было свидетельство о праве собственности. С 1 января 2013-го данные о государственной регистрации соответствующих прав, учитывая и сведения об основаниях их возникновения, уже есть в Государственном реестре.
Как объясняют юристы, если собственник недвижимого имущества по какой-то причине не имеет документов о праве собственности, но это право зарегистрировано в Государственном реестре — тогда нет оснований для ограничения собственника в праве распоряжаться своим имуществом.
Сложности могут возникнуть с восстановлением правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, ведь наиболее распространенными из них являются договоры купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство. Их заверяют нотариусы, поэтому в случае необходимости получения дубликата таких документов необходимо обращаться к тому же нотариусу, который совершал эти действия.
Читайте больше в нашей статье -

Как восстановить утраченные документы

По материалам:
Finance.ua
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