Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области — Finance.ua

Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области Сегодня 16:09 — Личные финансы

Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области

Этим летом количество свободных квартир в столице и области превышает прошлогоднюю статистику. Арендаторы тоже активнее, чем в прошлом году, откликаются на объявления о сдаче жилья. Недвижимость проанализировала, как восстанавливается рынок долгосрочной аренды в столице и в каких районах сейчас выгодно снимать квартиру.

Предложение аренды

По сравнению с прошлым годом выбор квартир для аренды в Киеве вырос более чем в два раза. Если в июле 2021 года можно было выбрать из 21 677 предложений, то в этот же период на рынке было 51 974 жилых помещения.

Больше всего вариантов в прошлом месяце предлагали в Печерском (10 204 объявления), Дарницком (7 030 объявлений) и Шевченковском (6 151 объявление) районах.

В то же время возрос и спрос арендаторов. По сравнению с маем этого года, в июле количество звонков и сообщений в ответ на объявления об аренде жилья в Киеве выросло на 33% и составило почти 112 000 откликов. Это также на 16% больше чем в июле 2021 года.

В каких районах Киева чаще всего интересовались арендой квартир в июле (по количеству сообщений и звонков в ответ на объявление)?

Дарницкий — 18 653 отклика;

Днепровский — 13 583;

Голосеевский — 13 381;

Шевченковский — 11 300;

Соломенский — 11 188.

Аренда подешевела

По сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды в Киеве снизилась на 38%:

однушки подешевели более чем на 2 500 грн (-33%),

двухкомнатные квартиры «упали» в цене почти на 4 000 грн (-37%),

трехкомнатные квартиры теперь сдают в среднем на 6 500 грн дешевле (-41%).

Как изменялась средняя стоимость аренды однокомнаток в разных районах Киева:

Июль 2021 ТМай 2022 Июль 2022 Деснянский 7 000 5 500 5 200 Святошинский 7 999 6 000 6 000 Днепровский 9 000 6 970 7 000 Оболонский 9 500 7 000 7 000 Подольский 9 000 6 500 7 000 Дарницкий 11 000 8 000 8 000 Соломенский 10 000 7 500 8 000 Шевченковский 11 500 8 000 8 500 Голосеевский 11 999 9 000 9 000 Печерский 18 998 12 500 14 000

Районы. Бюджетное жилье можно найти в Деснянском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Дарницком районах. Так, средняя цена аренды однокомнатных квартир стартует от 5 000 — 6 000 грн/месяц.

Двухкомнатную квартиру в этих частях города можно арендовать за 6 000 — 8 000 грн/месяц. А вот трехкомнатные квартиры стоят в среднем 8 000 грн/месяц в Деснянском районе столицы, около 10 000 грн/месяц в Святошинском и 12 000 — 14 000 грн/месяц в Дарницком, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.

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