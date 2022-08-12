Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области — Finance.ua

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Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области

Личные финансы
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Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области
Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области
Этим летом количество свободных квартир в столице и области превышает прошлогоднюю статистику. Арендаторы тоже активнее, чем в прошлом году, откликаются на объявления о сдаче жилья. Недвижимость проанализировала, как восстанавливается рынок долгосрочной аренды в столице и в каких районах сейчас выгодно снимать квартиру.

Предложение аренды

По сравнению с прошлым годом выбор квартир для аренды в Киеве вырос более чем в два раза. Если в июле 2021 года можно было выбрать из 21 677 предложений, то в этот же период на рынке было 51 974 жилых помещения.
Больше всего вариантов в прошлом месяце предлагали в Печерском (10 204 объявления), Дарницком (7 030 объявлений) и Шевченковском (6 151 объявление) районах.
В то же время возрос и спрос арендаторов. По сравнению с маем этого года, в июле количество звонков и сообщений в ответ на объявления об аренде жилья в Киеве выросло на 33% и составило почти 112 000 откликов. Это также на 16% больше чем в июле 2021 года.
В каких районах Киева чаще всего интересовались арендой квартир в июле (по количеству сообщений и звонков в ответ на объявление)?
  • Дарницкий — 18 653 отклика;
  • Днепровский — 13 583;
  • Голосеевский — 13 381;
  • Шевченковский — 11 300;
  • Соломенский — 11 188.

Аренда подешевела

По сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды в Киеве снизилась на 38%:
  • однушки подешевели более чем на 2 500 грн (-33%),
  • двухкомнатные квартиры «упали» в цене почти на 4 000 грн (-37%),
  • трехкомнатные квартиры теперь сдают в среднем на 6 500 грн дешевле (-41%).
Как изменялась средняя стоимость аренды однокомнаток в разных районах Киева:
Июль 2021 ТМай 2022 Июль 2022
Деснянский 7 000 5 500 5 200
Святошинский 7 999 6 000 6 000
Днепровский 9 000 6 970 7 000
Оболонский 9 500 7 000 7 000
Подольский 9 000 6 500 7 000
Дарницкий 11 000 8 000 8 000
Соломенский 10 000 7 500 8 000
Шевченковский 11 500 8 000 8 500
Голосеевский 11 999 9 000 9 000
Печерский 18 998 12 500 14 000
Районы. Бюджетное жилье можно найти в Деснянском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Дарницком районах. Так, средняя цена аренды однокомнатных квартир стартует от 5 000 — 6 000 грн/месяц.
Двухкомнатную квартиру в этих частях города можно арендовать за 6 000 — 8 000 грн/месяц. А вот трехкомнатные квартиры стоят в среднем 8 000 грн/месяц в Деснянском районе столицы, около 10 000 грн/месяц в Святошинском и 12 000 — 14 000 грн/месяц в Дарницком, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.
По материалам:
Finance.ua
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