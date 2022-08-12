Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области — Finance.ua

Как восстанавливается рынок аренды в Киеве и Киевской области
Этим летом количество свободных квартир в столице и области превышает прошлогоднюю статистику. Арендаторы тоже активнее, чем в прошлом году, откликаются на объявления о сдаче жилья. Недвижимость проанализировала, как восстанавливается рынок долгосрочной аренды в столице и в каких районах сейчас выгодно снимать квартиру.
Предложение аренды
По сравнению с прошлым годом выбор квартир для аренды в Киеве вырос более чем в два раза. Если в июле 2021 года можно было выбрать из 21 677 предложений, то в этот же период на рынке было 51 974 жилых помещения.
Больше всего вариантов в прошлом месяце предлагали в Печерском (10 204 объявления), Дарницком (7 030 объявлений) и Шевченковском (6 151 объявление) районах.
В то же время возрос и спрос арендаторов. По сравнению с маем этого года, в июле количество звонков и сообщений в ответ на объявления об аренде жилья в Киеве выросло на 33% и составило почти 112 000 откликов. Это также на 16% больше чем в июле 2021 года.
В каких районах Киева чаще всего интересовались арендой квартир в июле (по количеству сообщений и звонков в ответ на объявление)?
- Дарницкий — 18 653 отклика;
- Днепровский — 13 583;
- Голосеевский — 13 381;
- Шевченковский — 11 300;
- Соломенский — 11 188.
Аренда подешевела
По сравнению с прошлым годом средняя стоимость аренды в Киеве снизилась на 38%:
- однушки подешевели более чем на 2 500 грн (-33%),
- двухкомнатные квартиры «упали» в цене почти на 4 000 грн (-37%),
- трехкомнатные квартиры теперь сдают в среднем на 6 500 грн дешевле (-41%).
Как изменялась средняя стоимость аренды однокомнаток в разных районах Киева:
|Июль 2021
|ТМай 2022
|Июль 2022
|Деснянский
|7 000
|5 500
|5 200
|Святошинский
|7 999
|6 000
|6 000
|Днепровский
|9 000
|6 970
|7 000
|Оболонский
|9 500
|7 000
|7 000
|Подольский
|9 000
|6 500
|7 000
|Дарницкий
|11 000
|8 000
|8 000
|Соломенский
|10 000
|7 500
|8 000
|Шевченковский
|11 500
|8 000
|8 500
|Голосеевский
|11 999
|9 000
|9 000
|Печерский
|18 998
|12 500
|14 000
Районы. Бюджетное жилье можно найти в Деснянском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Дарницком районах. Так, средняя цена аренды однокомнатных квартир стартует от 5 000 — 6 000 грн/месяц.
Двухкомнатную квартиру в этих частях города можно арендовать за 6 000 — 8 000 грн/месяц. А вот трехкомнатные квартиры стоят в среднем 8 000 грн/месяц в Деснянском районе столицы, около 10 000 грн/месяц в Святошинском и 12 000 — 14 000 грн/месяц в Дарницком, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.
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