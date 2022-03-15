Как включить оповещение о воздушной тревоге от Google на Android-смартфонах — Finance.ua
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Как включить оповещение о воздушной тревоге от Google на Android-смартфонах

Сегодня 13:38Технологии&Авто
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В связи с длительными бомбардировками мирного населения в стране со стороны российских захватчиков компания Google запустила на всех Android-смартфонах в Украине систему воздушной тревоги.
По словам вице-президента по инженерии Android Дэйва Бёрка, система запущена в сотрудничестве с украинским правительством.

Как это работает

Чтобы получать оповещения, не нужно устанавливать какие-либо приложения или подписываться на какие-то ресурсы.
Система запускается автоматически и предупреждает граждан об опасности не только в населенном пункте, где они непосредственно находятся, но и в окрестностях. Также система сообщает об отбое тревоги.
Как включить оповещение о воздушной тревоге от Google на Android-смартфонах

Преимущества

По наблюдениям пользователей, Android предупреждает об опасности несколько раньше, чем официальные каналы, в которых задержка может достигать около 30 секунд.
Кроме того, система самостоятельно определяет геолокацию пользователя и не требуется переподписываться на другие каналы информирования в случае внутренней миграции.
По словам Бёрка, система использует механизм оповещения о землетрясениях, созданных в Google ранее. Данные о воздушной тревоге Google берет из украинской государственной системы предупреждения. Развертывать уведомления о воздушных угрозах в компании начали уже 10 марта, и сообщили, что все пользователи получат их в ближайшие недели.
По материалам: ain.ua
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