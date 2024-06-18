Как вернуть водительское удостоверение, если его изъяли из-за уклонения от призыва — Finance.ua

Как вернуть водительское удостоверение, если его изъяли из-за уклонения от призыва Сегодня 20:44 — Личные финансы

Как вернуть водительское удостоверение, если его изъяли из-за уклонения от призыва

С 18 мая украинских водителей волнует вопрос восстановления водительских прав, изъятых из-за уклонения от призыва.

Об этом пишет Motor Media Review со ссылкой на Wheel News.

Если гражданин нарушил воинский учет, Территориальный центр комплектования (ТЦК) уведомляет об этом полицию. Полиция должна найти и доставить нарушителя в ТЦК. Если это не удалось, военкомат отправляет письмо с требованием явиться в центр комплектования. Если гражданин не реагирует в течение 10 дней, военкомат может обратиться в суд для ограничения прав гражданина. Суд рассматривает дело, и в случае согласования передает решение в исполнительную службу, которая вносит изменения в базы данных. Во время очередной остановки водителя полицией удостоверение может быть изъято.

Для возврата водительских прав гражданин должен явиться в ТЦК для обновления учетных данных. В центре комплектования ему выдадут соответствующий документ, который следует отнести в исполнительную службу для закрытия дела и возврата водительских прав.

MMR По материалам:

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