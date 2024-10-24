Как улучшить условия для легального бизнеса в Украине — Finance.ua

Как улучшить условия для легального бизнеса в Украине Сегодня 10:45

Как улучшить условия для легального бизнеса в Украине

Американская торговая палата организовала в Киеве круглый стол для поиска эффективных механизмов уменьшения теневого сектора экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Американской торговой палаты.

Участники сосредоточили внимание на проблемах теневого рынка услуг фиксированного доступа в интернет. Согласно исследованию «Особенности налогообложения услуг фиксированного доступа к сети Интернет в Украине», проведенному Growford Institute, по состоянию на 2019 год субъекты, использовавшие упрощенную систему налогообложения (ФЛП и ООО), получили 35,6% общего объема доходов от услуг фиксированного доступа в Интернет, а в 2023 году этот показатель вырос до 47,2%.

Эксперты отметили, что устранение имеющихся механизмов налоговой оптимизации в этой отрасли может дополнительно обеспечить поступления в бюджет в размере от 1,6 млрд грн до 3 млрд грн.

Известно, что с 1 октября 2024 г. все субъекты этого рынка должны применять общую систему налогообложения. Согласно официальному ответу НКЭК на запрос журналистов по состоянию на 1 октября 2024 года в реестре насчитывалось 4404 поставщика услуг электронных коммуникаций.

В течение периода с августа по середину октября 491 поставщик подал заявление об исключении из реестра (459 были физическими лицами — предпринимателями, а 32 — юридическими лицами). В то же время 330 новых поставщиков, среди которых 87 ФЛП, 226 ООО и 17 юрлиц, зарегистрировали начало деятельности. В этом контексте возникает вопрос о недавних заявлениях некоторых публичных лиц о закрытии трети интернет-провайдеров в Украине.

Более того, НКЭК сообщила, что по состоянию на середину октября не было никаких жалоб от украинцев об отсутствии доступа к фиксированному интернету из-за закрытия провайдеров. Всего с начала года зарегистрировано 4824 обращения, в том числе только 270 в октябре. Похоже, что пользователи не увидели никаких изменений в предоставлении интернет-услуг, которые наверняка почувствовали бы в случае закрытия столь большого количества провайдеров, информацию о чем активно распространяли в медиа определенные публичные деятели.

Компания Kantar Украина представила «Исследование рынка нелегальной торговли», согласно которому в 2024 году налоговые потери бюджета от нелегального рынка табака могут составить примерно 23 млрд грн.

Представители бизнеса обратили внимание на масштабы теневого рынка бытовой электроники. Этот сегмент включает продажи, осуществленные за наличные или криптовалюту, без должной фиксации в учете и уплате налогов. В 2023 году доля теневого рынка для продукции Apple, в частности iPhone, по оценкам экспертов, достигла 71%, что привело к потерям госбюджета в размере 5,5 млрд грн из-за неуплаты НДС.

Кроме того, потери от неуплаты НДС на другую продукцию Apple, такую ​​как MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods и др. оцениваются примерно в 10 млрд грн. В третьем квартале 2024 года бюджет потерял 1,1 млрд грн из-за неуплаты НДС за незаконно ввезенные и проданные iPhone.

В ходе круглого стола легальный бизнес поддержал инициативы властей, направленные на формирование равных условий налогообложения для всех субъектов украинской экономики.

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