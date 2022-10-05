Как украинский бизнес чувствовал себя на седьмом месяце войны (инфографика) — Finance.ua
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Как украинский бизнес чувствовал себя на седьмом месяце войны (инфографика)

Личные финансы
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Как украинский бизнес чувствовал себя на седьмом месяце войны (инфографика)
Как украинский бизнес чувствовал себя на седьмом месяце войны (инфографика)
В сентябре было зарегистрировано 18,9 тысячи ФЛП и 2,9 тысячи компаний. Всего с момента старта полномасштабной войны было зарегистрировано около 150 тысяч новых ФЛП.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
По данным сервиса Вчасно, в настоящее время количество договоров возросло в 1,6 раза по сравнению с показателями до вторжения рф в феврале 2022 года. В то же время количество актов, подписанных с помощью сервиса документооборота, составляет 125% к довоенному периоду.
«С марта мы наблюдаем рост спроса на электронный документооборот почти вдвое. Кроме того, во время военного положения государство разрешило устроиться на работу в компанию удаленно: без посещения офиса, бумажных заявлений, ксерокопий и ожидания. Также вдвое возросло и само количество сотрудников, которые работают с электронными документами во Вчасно», — сказал Антон Скоков, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса «Вчасно».
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, по состоянию на начало октября работает 75% заведений общепита по сравнению с периодом до большого вторжения. Они генерируют 95% обращений от показателей до нападения рф.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
По данным сервиса Хорошоп, украинцы окончательно возобновили покупки в украинских магазинах по сравнению с периодом до вторжения рф. В середине сентября показатель достиг рекордных 115%, на начало октября несколько упал, но все еще превышает «довоенные» показатели.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
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По материалам:
Finance.ua
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