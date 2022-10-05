Как украинский бизнес чувствовал себя на седьмом месяце войны (инфографика) — Finance.ua

Как украинский бизнес чувствовал себя на седьмом месяце войны (инфографика) Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как украинский бизнес чувствовал себя на седьмом месяце войны (инфографика)

В сентябре было зарегистрировано 18,9 тысячи ФЛП и 2,9 тысячи компаний. Всего с момента старта полномасштабной войны было зарегистрировано около 150 тысяч новых ФЛП.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот

Инфографика: Опендатабот

По данным сервиса Вчасно , в настоящее время количество договоров возросло в 1,6 раза по сравнению с показателями до вторжения рф в феврале 2022 года. В то же время количество актов, подписанных с помощью сервиса документооборота, составляет 125% к довоенному периоду.

«С марта мы наблюдаем рост спроса на электронный документооборот почти вдвое. Кроме того, во время военного положения государство разрешило устроиться на работу в компанию удаленно: без посещения офиса, бумажных заявлений, ксерокопий и ожидания. Также вдвое возросло и само количество сотрудников, которые работают с электронными документами во Вчасно», — сказал Антон Скоков, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса «Вчасно».

Инфографика: Опендатабот

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS , по состоянию на начало октября работает 75% заведений общепита по сравнению с периодом до большого вторжения. Они генерируют 95% обращений от показателей до нападения рф.

Инфографика: Опендатабот

По данным сервиса Хорошоп, украинцы окончательно возобновили покупки в украинских магазинах по сравнению с периодом до вторжения рф. В середине сентября показатель достиг рекордных 115%, на начало октября несколько упал, но все еще превышает «довоенные» показатели.

Инфографика: Опендатабот

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