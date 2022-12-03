Как украинским студентам подать заявку на бесплатное обучение в США — Finance.ua

Как украинским студентам подать заявку на бесплатное обучение в США Сегодня 07:07 — Личные финансы

Украинцы могут подать заявку на программу Global Undergraduate Exchange Program 2023-2024.

Инициатива Global UGRAD — это программа обмена украинских студентов, которые смогут обучаться в Соединенных штатах Америки в течение одного семестра. Инициативу поддерживают Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США, Посольство США в Украине и организация World Learning.

Благодаря этой программе талантливая молодежь может получить более глубокие знания по специальности, которую изучает в украинском университете. Открыт набор на 2023-2024 академический год. Рассказываем, как подать заявку, какие расходы покрывает программа и что будут изучать украинцы в Америке.

Кто может участвовать в программе «Global UGRAD»?

Программа создана для студентов бакалавриата, отвечающих определенным критериям:

• Являются гражданами Украины, проживают на ее территории и учатся в вузах на 1-2 курсе дневной формы в период проведения конкурса;

• Старше 18 лет на момент начала обучения в США;

• Обладают высоким уровнем академической успеваемости, проявляют лидерские качества и ведут активную общественную деятельность;

• Мотивированы учиться в США;

• Владеют английским языком на высоком уровне;

• Могут начать обучение в США с сентября 2023 года или с января 2024 года.

Специальность студента не имеет значения. Однако добавим, что желающие изучать медицину или юриспруденцию будут ознакомлены только с базовыми курсами этих специальностей.

При рассмотрении кандидатур Global UGRAD придерживается подхода разнообразия и инклюзивности, поэтому студентов всех рас, религий, этнических групп и гендера поощряют зарегистрироваться. Кандидаты с ограниченными физическими возможностями также приглашены для участия.

Кто не может участвовать в конкурсе

• Студенты, проживающие в США или других странах;

• Студенты, имеющие вид на постоянное жительство в США;

• Студенты магистратуры;

• Работники Посольства США в Украине и правительственных агентств, входящих в дипломатическую миссию США в Украине и их ближайшие родственники: муж/жена, дети, сестры, братья, родители и т.д. Этот запрет теряет силу через год после окончания работником срока службы или работы по контракту в указанных учреждениях и организациях;

• Сотрудники организации World Learning и их ближайшие родственники.

Как выбирают победителей

Главным индикатором является академическая и персональная успеваемость участника.

Продолжительность программы «Global UGRAD»

Студенты-финалисты программы будут учиться в американском вузе в течение семестра.

Какие расходы покрывает программа

Участники программы получат финансирование стоимости обучения, перелет в США, проживание и питание. Дополнительно программа покрывает медицинское страхование, учебные материалы и ежемесячную стипендию.

Студентов будут размещать в общежитиях колледжей или университетов разных штатов страны. Самостоятельно выбрать университет нельзя.

Как подать заявку для участия в «Global UGRAD»

Зарегистрируйтесь на этом сайте и получите доступ к интерактивной системе заполнения анкет. При регистрации вы сможете добавить рекомендательные письма и другие важные документы.

Документы можно подавать только в электронном формате.

Подготовьте следующие документы:

• Анкету для участия. Заполняйте поля на английском языке;

• Копия первой страницы загранпаспорта. Если его нет, подайте копию внутреннего паспорта;

• Рекомендательные письма с переводом на английский. Обратите внимание, что они должны быть заверены. Одно письмо должно быть написано вашим преподавателем или научным руководителем, другое — от работодателя, тренера, ментора по волонтерской программе или координатора общественной деятельности;

• Заверенную печатью учебного заведения копию зачетки или выписку из нее. Подготовьте также перевод, который должен быть заверен учреждением, которое перевело документ. Незаверенные документы и переводы не подлежат рассмотрению;

• Официальная справка, в которой указано название высшего учебного заведения, факультета и курса. Перевод не требуется;

• Студентам первого курса нужно добавить заверенную копию аттестата об окончании полного среднего образования и приложении к аттестату. Официально заверенный перевод на английский также требуется;

• При наличии можно приложить копию результатов стандартизированных экзаменов на уровень английского языка;

• По желанию можно приложить сертификаты, дипломы олимпиад или грамоты. Загружайте их в раздел «Портфолио».

Помните, что каждый документ будут проверять с соответствующими заведениями. Учтите, что после отправки анкеты вы не сможете ее редактировать.

Дедлайн подачи заявок

Подать заявку можно до 15 декабря 2022 года. Анкеты, отправленные после этого срока, не будут рассматриваться.

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uamedia По материалам:

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