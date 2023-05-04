Как украинцам проверить свой тарифный план — Finance.ua

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Как украинцам проверить свой тарифный план

Личные финансы
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Как украинцам проверить свой тарифный план
Как украинцам проверить свой тарифный план
Украинцы могут быстро и легко проверить свой тарифный план. Клиенты мобильных операторов, таких как «Киевстар», Vodafone или Lifecell, могут сделать это, набрав специальный код в телефоне, позвонив в службу поддержки или зайдя в мобильное приложение.

«Киевстар»

  • Служба поддержки
Если вы хотите узнать свой тарифный план и задать несколько вопросов своему мобильному оператору, наберите комбинацию 466*66 и нажмите кнопку вызова. Голосовой помощник назовет ваш тарифный план и дату следующего снятия абонплаты.
  • Специальная комбинация
Необходимо ввести комбинацию *100*01*2# и нажать кнопку вызова. После этого оператор пошлет вам сообщение, в котором вы увидите название своего тарифа.
  • Приложение «Мой Киевстар»
Приложение можно скачать на телефон. В «Мой Киевстар» можно просмотреть название тарифа, а также баланс денег на счету, дату следующего пополнения, остатки по мобильному интернету, звонки на номера и т.д.
  • Сайт «Киевстар»
Зайдя на сайт мобильного оператора, можно посмотреть свой тариф, для этого нужно только зайти в личный кабинет. В этом случае можно воспользоваться помощью в онлайн-чате. Для этого пройдите авторизацию — введите номер телефона.

Vodafone

  • Служба поддержки
Введите комбинацию 111*1 и нажмите кнопку вызова. Голосовой ассистент озвучит ваш тариф.
  • Специальная комбинация
Наберите *101# на клавиатуре и нажмите «Вызов». После этого на телефон сразу же поступит сообщение с названием тарифа и балансом на счете.
  • Приложение My Vodafone
Тариф можно проверить в приложении оператора. Для этого нужно авторизироваться с помощью мобильного телефона (оператор отправит в SMS код).

Lifecell

  • Контакт-центр оператора
Наберите номер 5433, после чего попадете в голосовое меню, где выберите нужный пункт и получите всю необходимую информацию. В этот момент можно изменить тарифный план, подключить дополнительные услуги и т.д.
  • Специальная комбинация
Наберите с мобильного телефона *161# и кнопку вызова. Дождитесь сообщения с информацией.
  • Сайт Lifecell
На сайте оператора можно также проверить тариф. Для этого в правом нижнем углу нажмите на окно чата, напишите или выберите из предложенных вариантов вопрос. Будьте готовы, что вас попросят авторизироваться — ввести номер телефона.
  • По номеру мобильного телефона
Для этого зайдите в меню SIM-карты на устройстве. У разных производителей и моделей смартфонов путь к этому пункту может отличаться. Обычно необходимо выполнить следующие три шага:
  1. откройте «Настройки» на телефоне;
  2. перейдите к «Инструменты SIM-карты»;
  3. откройте нужный раздел меню.
  • Приложение «Мой Lifecell»
Необходимо авторизироваться в приложении и перейти в соответствующий раздел, где будет указан ваш тарифный план.
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По материалам:
Обозреватель
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