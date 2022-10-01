Как украинцам избежать растаможки авто в Европе — Finance.ua

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Как украинцам избежать растаможки авто в Европе

Личные финансы
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Как украинцам избежать растаможки авто в Европе
Как украинцам избежать растаможки авто в Европе
Украинцы могут ездить на авто с украинскими номерами на территории Европейского союза в течение полугода, если они не просят временного убежища.
Если беженцы получают временную защиту в ЕС, им разрешается ездить на автомобиле на украинской регистрации в течение всего срока действия статуса временной защиты. Но когда этот период завершится, авто нужно либо растаможить, либо продать, говорится в материале РБК-Украина.

Сколько можно ездить на авто в ЕС украинцам, которые не являются беженцами

Если вы хотите использовать для поездок по Европе автомобиль с украинскими номерами, то, согласно европейскому законодательству, на это есть 6 месяцев. Через полгода нужно будет выехать из ЕС и снова въехать на его территорию, чтобы «обнулить» этот срок.
В случае, если спустя 6 месяцев автомобиль все еще необходим вам в Европе, существует три способа, как его можно «легализовать»:
  • растаможить и поставить машину на учет в Европе (за растаможку придется заплатить примерно треть стоимости автомобиля);
  • каждые 6 месяцев пересекать границу, чтобы «обнулить» срок его ввоза;
  • продать автомобиль в Украине и купить другой автомобиль в Европе.

Как беженцам избежать растаможки авто в Европе

Граждане Украины, которые получили статус временной защиты в странах ЕС, имеют право на использование как украинских прав, так и зарегистрированных в Украине собственных автомобилей без их конвертации и регистрации по новому месту жительства на протяжении всего срока действия статуса временной защиты, говорит председатель правления VisitUkraine.Today Антон Тараненко.

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В большинстве стран-членов ЕС этот период длится до 4 марта 2023 года, в Польше — до 31 декабря 2022 года. Но в целом — до 6 марта 2025 года согласно Регламенту, предусматривающему ежегодную пролонгацию действия статуса защиты в некоторых странах ЕС.
«Украинцы, которые не воспользовались правом на временную защиту или были лишены его из-за несоблюдения или нарушения его условий, должны заменить права (за исключением прав международного образца) и перерегистрировать транспортное средство. Нарушение упомянутых обязательств грозит украинцам привлечением к административной ответственности (штрафы), в некоторых странах — вплоть до конфискации авто», — отмечает Тараненко.
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По материалам:
РБК-Україна
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