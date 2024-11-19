Как уберечь бытовую технику при отключении света, советы ГСЧС — Finance.ua

Как уберечь бытовую технику при отключении света, советы ГСЧС Сегодня 09:47 — Энергетика

Как уберечь бытовую технику при отключении света, советы ГСЧС

В период применения графиков отключения света важно уберечь бытовую технику от перепада напряжения после возобновления электроснабжения. ГСЧС поделилась рекомендациями, как уберечь свою технику во время отключений.

Правила и рекомендации

При использовании графиков отключения света важно отключать электроприборы от сети.

Также следует использовать стабилизаторы напряжения.

Электроприборы лучше включать только через полчаса после подачи тока в соответствии с графиками отключения света. Делать это лучше поэтапно — тогда не будет резкого скачка потребления.

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Покупать лучшее сертифицированные электроприборы и электротехнику в лицензированных точках продаж Использовать их следует в соответствии с инструкцией.

При использовании графиков отключения света следует контролировать использование приборов обогрева и генераторов.

Также не следует применять газовые плиты для обогрева помещений и не устанавливать выключатели, переключатели и электророзетки на горючие основания (конструкции).

В случае действия графика отключения света не следует самостоятельно восстанавливать электроснабжение путем вмешательства в электрощитовые дома. Спасатели в этом случае порекомендовали использовать электрогенераторы только вне помещений и не пытаться развести для обогрева костер в помещении.

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