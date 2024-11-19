Как уберечь бытовую технику при отключении света, советы ГСЧС — Finance.ua
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Как уберечь бытовую технику при отключении света, советы ГСЧС

Энергетика
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Как уберечь бытовую технику при отключении света, советы ГСЧС
Как уберечь бытовую технику при отключении света, советы ГСЧС
В период применения графиков отключения света важно уберечь бытовую технику от перепада напряжения после возобновления электроснабжения. ГСЧС поделилась рекомендациями, как уберечь свою технику во время отключений.

Правила и рекомендации

  • При использовании графиков отключения света важно отключать электроприборы от сети.
  • Также следует использовать стабилизаторы напряжения.
  • Электроприборы лучше включать только через полчаса после подачи тока в соответствии с графиками отключения света. Делать это лучше поэтапно — тогда не будет резкого скачка потребления.

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  • Покупать лучшее сертифицированные электроприборы и электротехнику в лицензированных точках продаж Использовать их следует в соответствии с инструкцией.
  • При использовании графиков отключения света следует контролировать использование приборов обогрева и генераторов.
  • Также не следует применять газовые плиты для обогрева помещений и не устанавливать выключатели, переключатели и электророзетки на горючие основания (конструкции).
В случае действия графика отключения света не следует самостоятельно восстанавливать электроснабжение путем вмешательства в электрощитовые дома. Спасатели в этом случае порекомендовали использовать электрогенераторы только вне помещений и не пытаться развести для обогрева костер в помещении.
По материалам:
Finance.ua
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