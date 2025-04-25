Как сохранить батарею электроавтомобиля в хорошем состоянии — Finance.ua

Как сохранить батарею электроавтомобиля в хорошем состоянии Сегодня 09:44 — Технологии&Авто

Как сохранить батарею электроавтомобиля в хорошем состоянии

Чтобы продлить срок эксплуатации батареи электромобиля, следует соблюдать определенные правила. Своевременное техническое обслуживание, в частности проверка состояния аккумулятора, позволяет заранее обнаружить возможные неисправности.

Особое внимание следует обращать на избегание полного разряда батареи или ее длительного пребывания на 100% заряда — это может негативно влиять на ресурс.

В условиях Украины зарядка электромобиля на дому — это решение экономически целесообразно, к тому же способствует сохранению оптимального состояния батареи.

Использование зарядных станций может быть эффективным, если они обеспечивают соответствующий уровень тока для стабильной и безопасной работы аккумулятора.

Кроме стоимости самого электромобиля и батареи, стоит доплатить еще несколько тысяч долларов за зарядку. К примеру, если бы цены на зарядку электромобиля были бы такими же, как если бы он проехал 200 тыс. км, а курс доллара также не претерпел бы никаких изменений (на момент написания статьи он на отметке 41,38 грн), то это стоило бы его владельцу 8 700 долларов. Это если речь идет о BYD Song Plus. Зарядка Tesla Model Y, когда ее пробег составит те же 200 тыс. км, обойдется водителю в 9 200 долларов.

Добавьте еще сюда обслуживание — где-то 4−5 тыс. долларов. Итак, общая цена на обслуживание электромобиля при нынешних ценах на зарядку и курс доллара, когда он проедет 200 тыс. км, составит 23−25 ​​тыс. долларов. Впрочем, сумма может уменьшиться до 13−15 тыс. долларов, если не менять батарею.

Что касается авто на бензине, то здесь точно не нужно тратиться на батарею. Впрочем, есть другие составляющие, которые и без того съедят немалую сумму ваших денег. Только бензин на момент пробега в 200 тыс. км обойдется вам в 13 тыс. долларов. Еще около 10−12 тыс. долларов пойдет на обслуживание. Это, если мы все еще берем Volkswagen Golf 2020 года выпуска. Таким образом, общая сумма на содержание авто по ДВС, когда он проедет 200 тыс. км, может составить около 25 тыс. долларов.

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