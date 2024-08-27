Как сэкономить на медицинских услугах и медикаментах с помощью страховой медицины?| Finance.ua новый выпуск «Страхування по-людськи» — Finance.ua

Как сэкономить на медицинских услугах и медикаментах с помощью страховой медицины?| Finance.ua новый выпуск «Страхування по-людськи» Сегодня 09:36 — Страхование

Как сэкономить на медицинских услугах и медикаментах с помощью страховой медицины?| Finance.ua новый выпуск «Страхування по-людськи»

Новый выпуск подкаста от Finance.ua «Страхування по-людськи» уже на YouTube ! На этот раз мы хотим развеять миф, что страховая медицина — это роскошь только богатым. На самом деле она доступна каждому и может существенно помочь сохранить здоровье без больших затрат.

Наши гости:

✅Дмитрий Гроссу, директор по корпоративным продажам медицинской сети «Добробут», объясняет, что такое ДМС и почему этот вид страхования выгоднее разовых визитов к врачам.

✅Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua и Minfin.com.ua, делится советами, как правильно выбрать страховой полис и на что обращать внимание при подписании договора.

Вас ждет много полезной информации:

❓Почему добровольное медицинское страхование (ДМС) может быть более выгодным, чем разовые визиты к врачу?

❓Как выбрать лучший страховой полис и на что следует обращать внимание при подписании договора?

❓Лайфхаки, которые помогут сэкономить на медицинских услугах, не жертвуя качеством.

Переходите по ссылке ниже, чтобы узнать, как страховая медицина может изменить ваше отношение к собственному здоровью 👇

Уверены, что этот выпуск поможет вам лучше понять, как выбрать медицинский полис и получать качественное лечение, не переплачивая.

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