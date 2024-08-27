Как сэкономить на медицинских услугах и медикаментах с помощью страховой медицины?| Finance.ua новый выпуск «Страхування по-людськи» — Finance.ua

Как сэкономить на медицинских услугах и медикаментах с помощью страховой медицины?| Finance.ua новый выпуск «Страхування по-людськи»
Новый выпуск подкаста от Finance.ua «Страхування по-людськи» уже на YouTube! На этот раз мы хотим развеять миф, что страховая медицина — это роскошь только богатым. На самом деле она доступна каждому и может существенно помочь сохранить здоровье без больших затрат.
Наши гости:
✅Дмитрий Гроссу, директор по корпоративным продажам медицинской сети «Добробут», объясняет, что такое ДМС и почему этот вид страхования выгоднее разовых визитов к врачам.
✅Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua и Minfin.com.ua, делится советами, как правильно выбрать страховой полис и на что обращать внимание при подписании договора.
Вас ждет много полезной информации:
❓Почему добровольное медицинское страхование (ДМС) может быть более выгодным, чем разовые визиты к врачу?
❓Как выбрать лучший страховой полис и на что следует обращать внимание при подписании договора?
❓Лайфхаки, которые помогут сэкономить на медицинских услугах, не жертвуя качеством.
Переходите по ссылке ниже, чтобы узнать, как страховая медицина может изменить ваше отношение к собственному здоровью 👇
📺 Смотрите подкаст на YouTube
Уверены, что этот выпуск поможет вам лучше понять, как выбрать медицинский полис и получать качественное лечение, не переплачивая.
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