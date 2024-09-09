Как российские деньги угрожают вытеснить британских специалистов из Дубая, — The Telegraph — Finance.ua
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Как российские деньги угрожают вытеснить британских специалистов из Дубая, — The Telegraph

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Британские экспаты вытесняются из Дубая, поскольку недвижимость раскупают богатые россияне после вторжения россии в Украину.
По данным группы экономистов из Налоговой обсерватории ЕС и Центра налоговых исследований Норвегии, с 2022 года граждане россии скупили имеющуюся и строящуюся в Дубае недвижимость на сумму 6,3 млрд долларов, пишет The Telegraph.
В прошлом месяце компания по недвижимости Knight Frank сообщила, что цены в Дубае выросли на 124 процента с 2020 года. И рост цен вынуждает британских экспатриантов искать другие варианты, по словам эксперта по недвижимости в королевстве.
Многие из переезжающих ездят на работу в Дубай, который расположен в час-полтора езды от Рас-эль-Хаймы.
Мона Джалота, основательница Krypton Global Real Estate, сказала, что получила всплеск запросов от британских экспатриантов, интересующихся переездом из города для более дешевой аренды и покупок.
«Каждый раз, когда происходит глобальный или политический кризис, Дубай остается безопасным местом для инвестиций, поэтому постоянный спрос заставляет цены расти», — заявила она.
Шрутти Кришнан из White Window Real Estate сказала, что покупки за наличные деньги у россиян побуждают арендодателей также настаивать на продаже только за наличные.
«Большая часть российского рынка покупает в районах, которые предлагают им действительно высокую арендную плату, поэтому цены сильно выросли», — рассказала она, например, в Palm Jumeirah, Downtown Dubai и Creek Harbour, где краткосрочная аренда очень прибыльная.
«Они совершают покупки за наличные, поэтому происходит следующее: они покупают недвижимость за наличные, и когда это случается, продажа происходит быстрее, и продавцы довольны, поэтому вы видите, что разные продавцы просят продавать только за наличные, особенно после начала войны».
Это привело к двухуровневому ценообразованию с ценами за наличные и ценами для тех, кто берет ипотеку: продажа за наличные в размере одного миллиона дирхамов ОАЭ теперь эквивалентна продаже в размере 1,25 млн дирхамов ОАЭ клиенту по ипотеке.
Растущая арендная плата также подтолкнула многих в Дубае к покупке, поскольку цены стали эквивалентны ипотеке, сказала Кришнан, однокомнатная квартира в прошлом году стоила 35 000 дирхамов в год, а теперь 50 000 дирхамов в год в районе Dubai South, на окраине Дубая.
Рост цен произошел в то время, когда наблюдался значительный всплеск интереса со стороны британских граждан, желающих переехать в ОАЭ из Великобритании.
Ранее компания John Mason International Movers сообщила о 50-процентном увеличении запросов в этом году от людей, желающих покинуть Великобританию.
Стив Джонстон — один из британцев, недавно покинувших Дубай, где он прожил 27 лет. Родом из Виррала, теперь он платит на 40 процентов меньше за аренду, чем в Дубае, после переезда в самый северный эмират в Объединенных Арабских Эмиратах, Рас-эль-Хайма.
Радиоведущий платил около 4000 дирхамов в месяц за студию, а теперь платит всего 2300 дирхамов, включая бесплатный кондиционер, интернет и электричество, в совершенно новом здании.
«Я вижу, как гораздо больше людей уезжают из Дубая», — сказал он.
По материалам:
УНІАН
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