Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре (инфографика) — Finance.ua
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Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре (инфографика)

Фондовый рынок
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Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре (инфографика)
Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре (инфографика)
С 1 октября по 30 ноября включительно в Украине было зарегистрировано более 33 тыс. ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц, 20 из которых провели перерегистрацию. Наибольшее количество физических лиц-предпринимателей появилось в первый день ноября — 1300. А пик регистрации предприятий пришелся на 19 октября и составил 176 юрлиц соответственно.
Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl Market.
По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год прирост новых компаний и ФЛП несколько снизился. В частности, тогда было зарегистрировано около 9 тыс. компаний, это на 40% больше, чем в этом году. А физлиц-предпринимателей в октябре-сентябре 2021-го зарегистрировалось около 44,5 тыс., что на 26% больше чем в 2022 г.
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl

Где чаще всего регистрируется новый бизнес

Наиболее активной в регистрации нового бизнеса традиционно оказалась столица. В Киеве с 1 октября по 30 ноября было зарегистрировано почти 2 тысячи компаний и 5 тысяч ФЛП. Это 35 и 15% соответственно.
В тройку лидеров среди создания предприятий попали также Львовская (9,4%) и Днепропетровская область (7%).
Среди ФЛП на втором месте после Киева оказалась Львовская область (8,6%), а на третьем — Днепропетровская (8,4%).
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl

Какие виды деятельности выбирает новый бизнес

Традиционно самым популярным видом деятельности вновь созданные предприятия и ФЛП выбирали оптовую и розничную торговлю. Почти 27% и 36% соответственно.
За 2 анализируемых месяца в Украине произошел прирост новых компаний в сфере ІТ. Среди вновь созданных эту сферу выбрали почти 20% ФЛП и 5% предприятий.
Также юрлица нарастили присутствие в здравоохранении (14%) и предоставлении других видов услуг (11%).
Кроме того, увеличилось количество предприятий в сферах перерабатывающей промышленности (почти 7%), административного и вспомогательного обслуживания (5,7%) и логистике, в частности почтовой и курьерской деятельности (5,5%). А вот физлиц-предпринимателей, кроме айтишников, стало больше в секциях профессиональной, научной и технической деятельности — более 10%, логистике — почти 8% и 6% в сфере организации питания.
Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

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По материалам:
НВ
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