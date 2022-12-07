Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре (инфографика) — Finance.ua

Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре (инфографика) Сегодня 14:05 — Фондовый рынок

Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре (инфографика)

С 1 октября по 30 ноября включительно в Украине было зарегистрировано более 33 тыс. ФЛП и почти 5,5 тыс. юрлиц, 20 из которых провели перерегистрацию. Наибольшее количество физических лиц-предпринимателей появилось в первый день ноября — 1300. А пик регистрации предприятий пришелся на 19 октября и составил 176 юрлиц соответственно.

Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl Market

По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год прирост новых компаний и ФЛП несколько снизился. В частности, тогда было зарегистрировано около 9 тыс. компаний, это на 40% больше, чем в этом году. А физлиц-предпринимателей в октябре-сентябре 2021-го зарегистрировалось около 44,5 тыс., что на 26% больше чем в 2022 г.

Инфографика: YouControl

Где чаще всего регистрируется новый бизнес

Наиболее активной в регистрации нового бизнеса традиционно оказалась столица. В Киеве с 1 октября по 30 ноября было зарегистрировано почти 2 тысячи компаний и 5 тысяч ФЛП. Это 35 и 15% соответственно.

В тройку лидеров среди создания предприятий попали также Львовская (9,4%) и Днепропетровская область (7%).

Среди ФЛП на втором месте после Киева оказалась Львовская область (8,6%), а на третьем — Днепропетровская (8,4%).

Инфографика: YouControl

Какие виды деятельности выбирает новый бизнес

Традиционно самым популярным видом деятельности вновь созданные предприятия и ФЛП выбирали оптовую и розничную торговлю. Почти 27% и 36% соответственно.

За 2 анализируемых месяца в Украине произошел прирост новых компаний в сфере ІТ. Среди вновь созданных эту сферу выбрали почти 20% ФЛП и 5% предприятий.

Также юрлица нарастили присутствие в здравоохранении (14%) и предоставлении других видов услуг (11%).

Кроме того, увеличилось количество предприятий в сферах перерабатывающей промышленности (почти 7%), административного и вспомогательного обслуживания (5,7%) и логистике, в частности почтовой и курьерской деятельности (5,5%). А вот физлиц-предпринимателей, кроме айтишников, стало больше в секциях профессиональной, научной и технической деятельности — более 10%, логистике — почти 8% и 6% в сфере организации питания.

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НВ По материалам:

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