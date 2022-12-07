Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны — Finance.ua
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Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны

Фондовый рынок
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Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны
Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны
Партнеров и клиентов бизнес обычно ищет реактивно. То есть кто-то обратился, его проверили с помощью специальных сервисов и уже затем решается вопрос: устанавливать ли с обратившимся деловые отношения.
«Мы поняли, что у клиентов, в частности банков, есть необходимость иначе видеть рынок. Поэтому создали инструмент, который называется „Анализ рынков“, который показал нам интересные результаты», — рассказал во время конференции FinTech Ukraine 2022, организованной порталами Finance.ua и Минфин, эксперт по открытым данным и тренер системы YouControl Михаил Кольцов.
По его словам, созданный инструмент показал, в частности, тенденции, как развивается бизнес-среда в Украине.
"Если мы возьмем временной промежуток за 30 лет, то есть за время Независимости, можем увидеть большой отток из активного бизнеса. 60% ФЛП так или иначе закрываются. То же и с юридическими лицами — около 30%.
Но если мы возьмем не тридцать, а последние пять лет, то увидим интересную динамику. Мы ожидали, что после 2020 года люди будут создавать меньше юрлиц, но произошло даже увеличение количества юридических лиц. Условия, созданные пандемией, привели к тому, что люди начали активно «создавать» юрлиц.
Самое интересное произошло среди ФЛП. Если вы сравните 2020 и 2022 год (данные текущего года до 1 ноября. — ред.), вы увидите, что количество ФЛП увеличилось. Война привела к тому, что люди стали активнее искать способы заниматься бизнесом", — отметил эксперт.
Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны
Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны
Наиболее перспективные отрасли для предпринимателей следующие:
  • оборонно-промышленный комплекс;
  • фармацевтика;
  • агропромышленный комплекс;
  • IT.
«Эти отрасли занимают динамичное место. И сохраняют свой импульс к росту в военное время также», — обратил внимание Кольцов.
Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны
Топ-5 КВЭД за последние пять лет определились следующим образом:
Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны
«В 2022 году среди юридических лиц также появилось интересное направление деятельности — здравоохранение и оказание социальной помощи», — резюмировал Кольцов.
По материалам:
Finance.ua
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