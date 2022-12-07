Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны — Finance.ua

Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны Сегодня 15:29 — Фондовый рынок

Как развивается бизнес-среда в Украине во время войны

Партнеров и клиентов бизнес обычно ищет реактивно. То есть кто-то обратился, его проверили с помощью специальных сервисов и уже затем решается вопрос: устанавливать ли с обратившимся деловые отношения.

«Мы поняли, что у клиентов, в частности банков, есть необходимость иначе видеть рынок. Поэтому создали инструмент, который называется „Анализ рынков“, который показал нам интересные результаты», — рассказал во время конференции FinTech Ukraine 2022 , организованной порталами Finance.ua и Минфин, эксперт по открытым данным и тренер системы YouControl Михаил Кольцов.

По его словам, созданный инструмент показал, в частности, тенденции, как развивается бизнес-среда в Украине.

"Если мы возьмем временной промежуток за 30 лет, то есть за время Независимости, можем увидеть большой отток из активного бизнеса. 60% ФЛП так или иначе закрываются. То же и с юридическими лицами — около 30%.

Но если мы возьмем не тридцать, а последние пять лет, то увидим интересную динамику. Мы ожидали, что после 2020 года люди будут создавать меньше юрлиц, но произошло даже увеличение количества юридических лиц. Условия, созданные пандемией, привели к тому, что люди начали активно «создавать» юрлиц.

Самое интересное произошло среди ФЛП. Если вы сравните 2020 и 2022 год (данные текущего года до 1 ноября. — ред.), вы увидите, что количество ФЛП увеличилось. Война привела к тому, что люди стали активнее искать способы заниматься бизнесом", — отметил эксперт.

Наиболее перспективные отрасли для предпринимателей следующие:

оборонно-промышленный комплекс;

фармацевтика;

агропромышленный комплекс;

IT.

«Эти отрасли занимают динамичное место. И сохраняют свой импульс к росту в военное время также», — обратил внимание Кольцов.

Топ-5 КВЭД за последние пять лет определились следующим образом:

«В 2022 году среди юридических лиц также появилось интересное направление деятельности — здравоохранение и оказание социальной помощи», — резюмировал Кольцов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.