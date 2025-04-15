Как рассчитывается цена при оформлении каско — Finance.ua

Как рассчитывается цена при оформлении каско Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Как рассчитывается цена при оформлении каско

Если вы только садитесь за руль и это ваше первое авто — будьте готовы к более высоким ценам на оформление каско. Дело в том, что молодые и неопытные водители часто сталкиваются с более высокими тарифами из-за потенциально более высокого риска ДТП. Водители с безупречной историей без аварий могут купить каско дешевле.

Об этом говорится в нашей статье:

Когда будете выбирать страховую компанию, то обратите внимание на несколько составляющих:

Репутацию компании — отзывы клиентов и рейтинг страховщика. Скорость выплат — как быстро компания компенсирует убытки. Средний срок выплат у порядочных страховщиков составляет 5−10 дней со дня составления страхового акта. Доступные тарифы — разница в условиях страхования может оказывать существенное влияние на цену. Франшизу — стоит проверить, какие риски покрываются без доплат.

Что касается франшизы: чем она выше, тем дешевле полис. И наоборот — нулевая франшиза существенно повышает цену. Начинающим водителям желательно покупать эту страховку с «нулевой франшизой», а также выбирать договор, предусматривающий широкий спектр поддержки.

Перед заключением договора страхования следует выяснить, каким образом будет производиться выплата в случае страхового случая — единоразово или частями, а также кто станет получателем средств: вы как застрахованное лицо или сервисный центр, который будет выполнять ремонт автомобиля.

Не менее важен вопрос выбора СТО для ремонта: обязательно ли обращаться в авторизованный сервис страховой компании, или вы имеете право самостоятельно выбрать мастерскую. Отдельно следует уточнить, будет ли учитываться «коэффициент износа», поскольку он может существенно снизить сумму компенсации в зависимости от возраста транспортного средства.

Если автомобилем пользуются несколько человек, то следует проверить, как это должно быть отражено в страховом договоре.

Также узнайте, какие сроки установлены для уведомления страховой компании о незначительных повреждениях, таких как царапины или повреждения зеркала. Учитывайте, что такие сроки определяются страховщиком индивидуально и могут отличаться в разных договорах.

Ну и конечно, куда же без общего договора… Подробно изучайте каждый пункт договора, чтобы потом не было претензий. Например, некоторые страховые могут определять по своему усмотрению, выплачивать ли вам компенсацию, если машина была угнана из гаража или охраняемой стоянки. То есть там, где риск угона минимальный.

Есть страховые, отмечающие, что не компенсируют стоимость поврежденного лобового стекла или цену дополнительного оборудования, установленного в автомобиле. Поэтому, читая договор, следует быть придирчивым к каждой из прописанных деталей.

Спросите о бонусах, скидках или специальных предложениях. Может их предоставить страховая? Если да, то на каких условиях и что для этого нужно? К примеру, компенсация эвакуации с места ДТП, оплата гостиницы, если авария произошла в другом городе, прокат автомобиля на время ремонта и т. д. Впрочем, и здесь стоит быть внимательным, ведь эвакуацию вам могут компенсировать до какого-то предела, а все, что выше, вы оплатите самостоятельно. Также может быть и с другими составляющими.

Если вы оформили автогражданку и каско, то получить выплату в случае страхового случая по обоим полисам не удастся — ущерб покроют по более выгодному страховому полису, обычно это каско.

Кстати, также особое внимание обращайте на цену. Здесь важно придерживаться середины — не стоит выбирать самое дешевое предложение на рынке, но и не следует думать, что высокая цена полиса — гарантия удачного выбора. Именно о том, от чего зависит цена каско и как она формируется, мы поговорим дальше.

Как рассчитывается цена на каско и от чего она зависит

Прежде всего цена каско зависит от следующих факторов:

стоимость авто — чем дороже машина, тем выше тариф;

возраст и состояние автомобиля — новые авто страхуются дороже, однако со временем цена может снижаться;

место регистрации — в крупных городах страховка стоит больше;

история водителя — безаварийное вождение может снизить тариф;

дополнительное покрытие — влияние на цену каско могут иметь дополнительные настройки, за которые вы решили заплатить. Например, полис, покрывающий случаи воровства или вандализма, обычно стоит больше, однако обеспечивает лучшую защиту;

франшиза — сумма, которую водитель оплачивает самостоятельно при страховом случае (чем она больше, тем дешевле полис).

В среднем стоимость каско в Украине составляет от 3% до 7% от рыночной стоимости автомобиля в год.

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