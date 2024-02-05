Как работодателям получить компенсацию за создание рабочих мест — Finance.ua

Как работодателям получить компенсацию за создание рабочих мест Сегодня 08:39 — Личные финансы

Как работодателям получить компенсацию за создание рабочих мест

1 января вступил в силу Порядок компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места, утвержденный Постановлением Кабмина № 338 от 18 апреля 2023 г.

Так кто же из работодателей может получить такую ​​компенсацию — рассказали эксперты Юридического советчика ВПЛ.

Компенсация предоставляется работодателю, который:

создал новое рабочее место и трудоустроил на него работника путем заключения трудового договора не менее чем на 2 года;

в течение 12 месяцев со дня заключения трудового договора ежемесячно производит выплату такому работнику заработной платы в размере не менее трех минимальных заработных плат (с 1 января 2024 г. — не менее 21 300 грн, с 1 апреля 2024 г. — не менее 24 000 грн).



Компенсация предоставляется за каждого нового работника, отвечающего указанным требованиям.

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Компенсация не предоставляется работодателю:

1. у которого есть задолженность:

по уплате ЕСВ;

по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;



по выплате заработной платы;



перед государственным (местным) бюджетом более 6 месяцев;



2. к которому применяются судебные процедуры банкротства или который находится в стадии ликвидации.

Обратите внимание! При уменьшении штатной численности работников и/или фонда оплаты труда работодатель теряет право на компенсацию.

В какой форме предоставляется компенсация? Компенсация предоставляется в виде возмещения 50% суммы начисленного ЕСВ за каждое лицо, трудоустроенное на новое рабочее место, за каждый месяц, за который он уплачен.

Продолжительность выплаты компенсации — 12 месяцев.

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Что делать для получения компенсации? В течение 45 календарных дней с даты окончания 12-месячного периода со дня заключения трудового договора с лицом, трудоустроенным на новое рабочее место, подать в центр занятости по месту ведения хозяйственной деятельности заявление лично или через электронный кабинет работодателя с наложением ЭЦП/КЭП.

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