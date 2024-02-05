Как работодателям получить компенсацию за создание рабочих мест — Finance.ua

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Как работодателям получить компенсацию за создание рабочих мест

Личные финансы
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Как работодателям получить компенсацию за создание рабочих мест
Как работодателям получить компенсацию за создание рабочих мест
1 января вступил в силу Порядок компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места, утвержденный Постановлением Кабмина № 338 от 18 апреля 2023 г.
Так кто же из работодателей может получить такую ​​компенсацию — рассказали эксперты Юридического советчика ВПЛ.
Компенсация предоставляется работодателю, который:
  • создал новое рабочее место и трудоустроил на него работника путем заключения трудового договора не менее чем на 2 года;
  • в течение 12 месяцев со дня заключения трудового договора ежемесячно производит выплату такому работнику заработной платы в размере не менее трех минимальных заработных плат (с 1 января 2024 г. — не менее 21 300 грн, с 1 апреля 2024 г. — не менее 24 000 грн).
Компенсация предоставляется за каждого нового работника, отвечающего указанным требованиям.
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Компенсация не предоставляется работодателю:
1. у которого есть задолженность:
  • по уплате ЕСВ;
  • по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • по выплате заработной платы;
  • перед государственным (местным) бюджетом более 6 месяцев;
2. к которому применяются судебные процедуры банкротства или который находится в стадии ликвидации.
Обратите внимание! При уменьшении штатной численности работников и/или фонда оплаты труда работодатель теряет право на компенсацию.
В какой форме предоставляется компенсация? Компенсация предоставляется в виде возмещения 50% суммы начисленного ЕСВ за каждое лицо, трудоустроенное на новое рабочее место, за каждый месяц, за который он уплачен.
Продолжительность выплаты компенсации — 12 месяцев.
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Что делать для получения компенсации? В течение 45 календарных дней с даты окончания 12-месячного периода со дня заключения трудового договора с лицом, трудоустроенным на новое рабочее место, подать в центр занятости по месту ведения хозяйственной деятельности заявление лично или через электронный кабинет работодателя с наложением ЭЦП/КЭП.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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