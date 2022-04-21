Как работает система страхования в Украине во время войны (на примере каско) — Finance.ua

Как работает система страхования в Украине во время войны (на примере каско)

Сегодня 18:15 — Страхование

Как работает система страхования в Украине во время войны (на примере каско)

Если повреждения автомобиля связаны с военными событиями или являются их следствием, например, повреждены пулями, то событие не будет признано страховым случаем. Война — классическое исключение в договорах страхования в Украине.

Об этом во время вебинара «Страхование во время войны» рассказала директор по андерайтингу и методологии Альфа Страхование Ирина Корлиханова.

Впрочем, если машина получила повреждение в результате ДТП, то это классический страховой случай.

«Аварийность на дорогах и стиль вождения значительно изменились по сравнению с довоенным периодом. Люди едут на красный свет, пересекают двойную сплошную линию, создают аварийные ситуации, из-за чего возникают ДТП. Это классический риск для договора страхования каско , и страховая компания должна нести ответственность за такие риски. Это будет покрываться страховщиком и возмещаться на общих условиях согласно договору страхования», — объяснила эксперт.

Алгоритм действий при ДТП или других повреждениях автомобиля не отличается от довоенного времени, но с учетом некоторых ограничений. Например, по вызову полиции.

«Если у нас нет пострадавших, ущерб не превышает 50 тыс. грн., необходимо составить Европротокол, зафиксировать все повреждения на фото и видео и затем предоставить документы страховщику на возмещение в онлайн-режиме, указав лицевой счет или СТО, куда необходимо перечислить деньги. А вот если вы находитесь за границей, всегда звоните в полицию. В зависимости от страны пребывания может разниться процедура. К примеру, в Венгрии полицию нужно вызывать всегда», — отметила Ирина Корлиханова.

В случае, если в ДТП есть пострадавшие или прогнозируемый ущерб превышает лимит по Европротоколу, нужно вызвать полицию и скорую.

«Даже если полиция не приедет, у вас будет зафиксирован факт, доказательство страховой компании, что вы все сделали согласно условиям договора страхования. Вообще, мы рекомендуем согласовывать свои действия с колл-центром страховщика. В таком случае страховщик вас ведет по всему страховому случаю, по всем действиям, которые вы должны совершить», — резюмировала Корлиханова.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.