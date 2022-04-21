Как работает система страхования в Украине во время войны (на примере каско) — Finance.ua
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Как работает система страхования в Украине во время войны (на примере каско)

Сегодня 18:15Страхование
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Как работает система страхования в Украине во время войны (на примере каско)Как работает система страхования в Украине во время войны (на примере каско)
Если повреждения автомобиля связаны с военными событиями или являются их следствием, например, повреждены пулями, то событие не будет признано страховым случаем. Война — классическое исключение в договорах страхования в Украине.
Об этом во время вебинара «Страхование во время войны» рассказала директор по андерайтингу и методологии Альфа Страхование Ирина Корлиханова.
Впрочем, если машина получила повреждение в результате ДТП, то это классический страховой случай.
«Аварийность на дорогах и стиль вождения значительно изменились по сравнению с довоенным периодом. Люди едут на красный свет, пересекают двойную сплошную линию, создают аварийные ситуации, из-за чего возникают ДТП. Это классический риск для договора страхования каско, и страховая компания должна нести ответственность за такие риски. Это будет покрываться страховщиком и возмещаться на общих условиях согласно договору страхования», — объяснила эксперт.
Алгоритм действий при ДТП или других повреждениях автомобиля не отличается от довоенного времени, но с учетом некоторых ограничений. Например, по вызову полиции.
«Если у нас нет пострадавших, ущерб не превышает 50 тыс. грн., необходимо составить Европротокол, зафиксировать все повреждения на фото и видео и затем предоставить документы страховщику на возмещение в онлайн-режиме, указав лицевой счет или СТО, куда необходимо перечислить деньги. А вот если вы находитесь за границей, всегда звоните в полицию. В зависимости от страны пребывания может разниться процедура. К примеру, в Венгрии полицию нужно вызывать всегда», — отметила Ирина Корлиханова.
В случае, если в ДТП есть пострадавшие или прогнозируемый ущерб превышает лимит по Европротоколу, нужно вызвать полицию и скорую.
«Даже если полиция не приедет, у вас будет зафиксирован факт, доказательство страховой компании, что вы все сделали согласно условиям договора страхования. Вообще, мы рекомендуем согласовывать свои действия с колл-центром страховщика. В таком случае страховщик вас ведет по всему страховому случаю, по всем действиям, которые вы должны совершить», — резюмировала Корлиханова.
По материалам: Finance.ua
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