Как психологические факторы влияют на финансовые решения военных — Finance.ua

Как психологические факторы влияют на финансовые решения военных Сегодня 16:30

Как психологические факторы влияют на финансовые решения военных

В четвертом выпуске бесплатного образовательного проекта « Финансовая грамотность для военных » говорим о влиянии психологических факторов на финансовое поведение военных. Рассмотрим, как эмоциональная стабильность и финансовое планирование способны защитить от возможных рисков.

Постоянная опасность, стресс и размытость будущего, несомненно, влияют на отношение военных к деньгам, расходам и сбережениям.

В этом выпуске вместе с психологом и финансовым экспертом рассматриваем психологические ловушки, в которые часто попадают военные, и предлагаем действенные решения по сохранению мотивации к сбережениям и планированию будущего. Полученные знания помогут сформировать здоровые финансовые привычки и уверенно вернуться в гражданскую жизнь после службы.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке

Об экспертах

На этот раз спикер курса Алина Шух пригласила к разговору эксперта Екатерину Тимакину — специалиста по психическому здоровью сети поддержки воинов и их близких Veteran Hub.

В формате интервью и на примере реальных кейсов они раскроют ряд актуальных для многих вопросов.

О чем этот выпуск

В видео подробно раскрыты следующие темы:

Как стресс и неопределенность влияют на финансовые решения военных и ветеранов?

Как меняется отношение к деньгам до и после мобилизации?

Почему среди военных распространены проблемы с микрокредитами и азартными играми?

Какие практические шаги можно предпринять для преодоления зависимостей и формирования здоровых финансовых привычек?

Как неопределенность будущего влияет на мотивацию к сбережениям и как научиться копить деньги?

Как военным подготовиться к гражданской жизни с финансовой точки зрения?

Какие психологические трудности возникают во время реинтеграции?

Реально ли ветерану быстро вернуться к работе или открыть бизнес?

Как преодолеть страхи, связанные со сбережениями и инвестициями?

Почему стабильность в финансах помогает улучшить психологическое состояние и снизить стресс?

Закрепить информацию помогут советы и пошаговый план действий по работе над психологическими блоками и развитием финансовой устойчивости. Эти материалы содержатся в отдельном документе, прилагаемом к видео.

Напомним, что материалы курса бесплатно доступны всем желающим. В целом выйдет 9 видео, которые вы можете просматривать в произвольном порядке. Первые четыре выпуска уже на сайте.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса для военных и ветеранов является Академия Минфин . Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторы контента — эксперты компании Smart Family Office , которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

femida. us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.