Как психологические факторы влияют на финансовые решения военных — Finance.ua

Как психологические факторы влияют на финансовые решения военных
В четвертом выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» говорим о влиянии психологических факторов на финансовое поведение военных. Рассмотрим, как эмоциональная стабильность и финансовое планирование способны защитить от возможных рисков.
Постоянная опасность, стресс и размытость будущего, несомненно, влияют на отношение военных к деньгам, расходам и сбережениям.
В этом выпуске вместе с психологом и финансовым экспертом рассматриваем психологические ловушки, в которые часто попадают военные, и предлагаем действенные решения по сохранению мотивации к сбережениям и планированию будущего. Полученные знания помогут сформировать здоровые финансовые привычки и уверенно вернуться в гражданскую жизнь после службы.
👉 Посмотреть видео можно по ссылке.
Об экспертах
На этот раз спикер курса Алина Шух пригласила к разговору эксперта Екатерину Тимакину — специалиста по психическому здоровью сети поддержки воинов и их близких Veteran Hub.
В формате интервью и на примере реальных кейсов они раскроют ряд актуальных для многих вопросов.
О чем этот выпуск
В видео подробно раскрыты следующие темы:
- Как стресс и неопределенность влияют на финансовые решения военных и ветеранов?
- Как меняется отношение к деньгам до и после мобилизации?
- Почему среди военных распространены проблемы с микрокредитами и азартными играми?
- Какие практические шаги можно предпринять для преодоления зависимостей и формирования здоровых финансовых привычек?
- Как неопределенность будущего влияет на мотивацию к сбережениям и как научиться копить деньги?
- Как военным подготовиться к гражданской жизни с финансовой точки зрения?
- Какие психологические трудности возникают во время реинтеграции?
- Реально ли ветерану быстро вернуться к работе или открыть бизнес?
- Как преодолеть страхи, связанные со сбережениями и инвестициями?
- Почему стабильность в финансах помогает улучшить психологическое состояние и снизить стресс?
Закрепить информацию помогут советы и пошаговый план действий по работе над психологическими блоками и развитием финансовой устойчивости. Эти материалы содержатся в отдельном документе, прилагаемом к видео.
Напомним, что материалы курса бесплатно доступны всем желающим. В целом выйдет 9 видео, которые вы можете просматривать в произвольном порядке. Первые четыре выпуска уже на сайте.
Инициаторы и партнеры проекта
Инициатором создания курса для военных и ветеранов является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторы контента — эксперты компании Smart Family Office, которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
- Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
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