Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора — Finance.ua

Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора
Если вы планируете купить страховку, перед подписанием договора важно проверить надежность страховой компании, чтобы быть уверенными в безопасности своих средств.
Об этом напомнили Сумской областной военной администрации со ссылкой на полезные советы по финансовой грамотности Национального банка Украины.
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Шаг 1. Ознакомьтесь с полной информацией об интересующем вас страховом продукте.
Шаг 2. Сравните стоимость и условия страхования выбранного страхового продукта в разных страховых компаниях. Желательно узнать, какова его стоимость у разных компаний, а также уточнить полные условия предоставления услуги.
Шаг 3. Ответственно отнеситесь к выбору страховщика и найдите того, которому можете доверять.
Эксперты советуют проверять ресурсы страховщика в сети. Обратите внимание на официальный сайт компании — на нем должна быть актуальная информация, данные о том, кто ею управляет, отчеты
и т. д.
Шаг 4. Узнайте наличие лицензии у страховой компании или поинтересуйтесь информацией о страховом посреднике, который предлагает заключить договор страхования.
Не спешите сразу покупать страховку, если по предыдущим пунктам всё оказалось в порядке. В начале проверьте информацию о лицензиях на специальном сайте по ссылке.
Шаг 5. Внимательно изучите договор страхования, каждый пункт которого нужно внимательно прочесть и оценить.
Напомним, в НБУ сообщали, что рынок страхования жизни представлен в Украине сейчас всего 12 страховыми компаниями.
Они работают с разными накопительными и рисковыми продуктами страхования жизни. Накопительное страхование может быть действенным инструментом, объединяющим страхование рисков, присущих жизнедеятельности человека, с инвестиционной составляющей. Однако в сегодняшних реалиях спрос на подобные продукты низкий.
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