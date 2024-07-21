Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора — Finance.ua
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Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора

Личные финансы
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Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора
Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора
Если вы планируете купить страховку, перед подписанием договора важно проверить надежность страховой компании, чтобы быть уверенными в безопасности своих средств.
Об этом напомнили Сумской областной военной администрации со ссылкой на полезные советы по финансовой грамотности Национального банка Украины.
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Шаг 1. Ознакомьтесь с полной информацией об интересующем вас страховом продукте.
Шаг 2. Сравните стоимость и условия страхования выбранного страхового продукта в разных страховых компаниях. Желательно узнать, какова его стоимость у разных компаний, а также уточнить полные условия предоставления услуги.
Шаг 3. Ответственно отнеситесь к выбору страховщика и найдите того, которому можете доверять.
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Эксперты советуют проверять ресурсы страховщика в сети. Обратите внимание на официальный сайт компании — на нем должна быть актуальная информация, данные о том, кто ею управляет, отчеты и т. д.
Шаг 4. Узнайте наличие лицензии у страховой компании или поинтересуйтесь информацией о страховом посреднике, который предлагает заключить договор страхования.
Не спешите сразу покупать страховку, если по предыдущим пунктам всё оказалось в порядке. В начале проверьте информацию о лицензиях на специальном сайте по ссылке.
Шаг 5. Внимательно изучите договор страхования, каждый пункт которого нужно внимательно прочесть и оценить.
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Напомним, в НБУ сообщали, что рынок страхования жизни представлен в Украине сейчас всего 12 страховыми компаниями.
Они работают с разными накопительными и рисковыми продуктами страхования жизни. Накопительное страхование может быть действенным инструментом, объединяющим страхование рисков, присущих жизнедеятельности человека, с инвестиционной составляющей. Однако в сегодняшних реалиях спрос на подобные продукты низкий.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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По материалам:
Finance.ua
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