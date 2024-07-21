Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора — Finance.ua

Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора Сегодня 14:12 — Личные финансы

Как проверить надежность страховой компании перед заключением договора

Если вы планируете купить страховку, перед подписанием договора важно проверить надежность страховой компании, чтобы быть уверенными в безопасности своих средств.

Об этом напомнили Сумской областной военной администрации со ссылкой на полезные советы по финансовой грамотности Национального банка Украины.

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Шаг 1. Ознакомьтесь с полной информацией об интересующем вас страховом продукте.

Шаг 2. Сравните стоимость и условия страхования выбранного страхового продукта в разных страховых компаниях. Желательно узнать, какова его стоимость у разных компаний, а также уточнить полные условия предоставления услуги.

Шаг 3. Ответственно отнеситесь к выбору страховщика и найдите того, которому можете доверять.

Эксперты советуют проверять ресурсы страховщика в сети. Обратите внимание на официальный сайт компании — на нем должна быть актуальная информация, данные о том, кто ею управляет, отчеты и т. д.

Шаг 4. Узнайте наличие лицензии у страховой компании или поинтересуйтесь информацией о страховом посреднике, который предлагает заключить договор страхования.

Не спешите сразу покупать страховку, если по предыдущим пунктам всё оказалось в порядке. В начале проверьте информацию о лицензиях на специальном сайте по ссылке

Шаг 5. Внимательно изучите договор страхования, каждый пункт которого нужно внимательно прочесть и оценить.

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Напомним, в НБУ сообщали , что рынок страхования жизни представлен в Украине сейчас всего 12 страховыми компаниями.

Они работают с разными накопительными и рисковыми продуктами страхования жизни. Накопительное страхование может быть действенным инструментом, объединяющим страхование рисков, присущих жизнедеятельности человека, с инвестиционной составляющей. Однако в сегодняшних реалиях спрос на подобные продукты низкий.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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