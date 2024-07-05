Закон о страховом стаже украинцев за границей: что он предусматривает — Finance.ua

Закон о страховом стаже украинцев за границей: что он предусматривает Сегодня 19:05 — Личные финансы

Закон о страховом стаже украинцев за границей: что он предусматривает

Закон о зачислении в страховой стаж украинцев периода работы за пределами Украины вступил в силу.

Об этом сообщил омбудсман Украины Лубинец Дмитрий.

Что это значит? Законом регулируются, в частности, вопросы:

расчета размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

зачисление стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

порядка выплаты пенсии лицам, которые временно проживают за пределами Украины, а также проживающим на ТОТ Украины или во время временной оккупации территорий выехали на подконтрольную Украине территорию.

Что увидим на практике

Как сообщало Министерство социальной политики, теперь для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

То есть человек, по возвращении из-за границы, например, из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

«Обращаем внимание, что для определения размера пенсии будут учитываться только взносы / ЕСВ, уплаченные в Украине (т.н. пропорциональный принцип начисления пенсии). То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов, — тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за рубежом», — говорится в сообщении Минсоцполитики.

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