Как проверить iPhone, не краденный ли он — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как проверить iPhone, не краденный ли он

Фондовый рынок
1
При покупке поддержанного iPhone есть страх, что он будет краденный?
Несмотря на то, что программное обеспечение у телефонов компании Apple имеет хорошую защиту от взлома, все равно существуют случаи воровства айфонов.
В вашем Айфоне с завода стоит такое приложение как Find My iPhone, позволяющее владельцу легко найти свой телефон и заблокировать. К тому же само устройство привязано к Apple ID и работать с другой учетной записью не будет.
Как проверить, ворованный ли б/у телефон, который вы покупаете? Нужно провести ряд действий перед оплатой:
  • Для начала зайдите в Общие настройки телефона и перейдите на вкладку «Об устройстве». Там вы найдете IMEI Айфона. Скопируйте его.
  • Затем зайдите на сайт IMEI Pro и вставьте скопированный код в специальное окно.
  • Пройдите капчу и нажмите кнопку Check.
Немного ниже вы увидите серию, номер и модель устройства, а также статус. Сервис покажет, украдено ли это устройство или утеряно. Это работает, даже если само устройство было привезено из-за границы, ведь сайт работает во всем мире и имеет общую базу по всем гаджетам Apple и не только.
В итоге мы имеем самый легкий способ проверки подержанных телефонов любого производителя.
Место для вашей рекламы
Также обратите внимание на состояние корпуса. Если iPhone имеет следы разборки и ремонта, то это может повлечь за собой проблемы для нового владельца. Лучше не рисковать и не покупать устройство с такими следами. Их можно легко обнаружить при внимательном осмотре.
Чтобы убедиться, что iPhone не раскрывался, можно использовать лупу и фонарик другого телефона, чтобы рассмотреть крепежные винты разъема зарядки. Если их шлицы без царапин и повреждений, то это признак того, что ремонт был произведен в нормальном сервисе, а не в домашних условиях.
Если на iPhone есть какие-либо повреждения, то это может быть причиной для беспокойства и вопросов к продавцу.
Если ободок порта зарядки, кнопки или лоток сим-карты не соответствует цвету корпуса, это тоже может являться признаком того, что в смартфоне производили ремонт и меняли его части.
Для ранних моделей iPhone это касается кнопки Home. Она должна соответствовать цвету лицевой панели и не быть перекошенной, сильно утопленной или выступать над панелью.

История iPhone как история успеха Apple

По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.