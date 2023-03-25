Как проверить iPhone, не краденный ли он — Finance.ua

Как проверить iPhone, не краденный ли он Сегодня 06:15 — Фондовый рынок

При покупке поддержанного iPhone есть страх, что он будет краденный?

Несмотря на то, что программное обеспечение у телефонов компании Apple имеет хорошую защиту от взлома, все равно существуют случаи воровства айфонов.

В вашем Айфоне с завода стоит такое приложение как Find My iPhone, позволяющее владельцу легко найти свой телефон и заблокировать. К тому же само устройство привязано к Apple ID и работать с другой учетной записью не будет.

Как проверить, ворованный ли б/у телефон, который вы покупаете? Нужно провести ряд действий перед оплатой:

Для начала зайдите в Общие настройки телефона и перейдите на вкладку «Об устройстве». Там вы найдете IMEI Айфона. Скопируйте его.

Затем зайдите на сайт IMEI Pro и вставьте скопированный код в специальное окно.

Пройдите капчу и нажмите кнопку Check.

Немного ниже вы увидите серию, номер и модель устройства, а также статус. Сервис покажет, украдено ли это устройство или утеряно. Это работает, даже если само устройство было привезено из-за границы, ведь сайт работает во всем мире и имеет общую базу по всем гаджетам Apple и не только.

В итоге мы имеем самый легкий способ проверки подержанных телефонов любого производителя.

Также обратите внимание на состояние корпуса. Если iPhone имеет следы разборки и ремонта, то это может повлечь за собой проблемы для нового владельца. Лучше не рисковать и не покупать устройство с такими следами. Их можно легко обнаружить при внимательном осмотре.

Чтобы убедиться, что iPhone не раскрывался, можно использовать лупу и фонарик другого телефона, чтобы рассмотреть крепежные винты разъема зарядки. Если их шлицы без царапин и повреждений, то это признак того, что ремонт был произведен в нормальном сервисе, а не в домашних условиях.

Если на iPhone есть какие-либо повреждения, то это может быть причиной для беспокойства и вопросов к продавцу.

Если ободок порта зарядки, кнопки или лоток сим-карты не соответствует цвету корпуса, это тоже может являться признаком того, что в смартфоне производили ремонт и меняли его части.

Для ранних моделей iPhone это касается кнопки Home. Она должна соответствовать цвету лицевой панели и не быть перекошенной, сильно утопленной или выступать над панелью.

itechua По материалам:

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