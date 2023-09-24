Как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины — Finance.ua

Как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины Сегодня 18:20 — Личные финансы

Как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины

Несмотря на право на свободное перемещение, не всем украинцам разрешено выезжать за пределы страны. Отдельные запреты существуют и во время военного положения, введенного в Украине.

Как проверить, есть ли у вас запрет на выезд за границу — рассказывает Факты ICTV.

Какие причины запрета на выезд за границу

Главными причинами являются задолженность по уплате алиментов, решение суда о запрете выезда за границу, возбуждение против вас уголовного дела или отбывание наказания, владение особой информацией, являющейся государственной тайной.

Способы проверки

Узнать об ограничении или запрете пересекать границу Украины можно несколькими способами, но наиболее надежный из них — подать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

Запрос можно подать лично, сдав его в канцелярию, или отправить письмо на почтовый адрес центра.

В запросе обязательно нужно указать:

фамилию, имя и отчество;

место жительства (место пребывания);

реквизиты документа, удостоверяющего личность подающего запрос.

Для удобства можно указать адрес, на который центр должен отправить ответ (если он будет отличаться от вашего проживания или пребывания).

Проверить, запрещен ли выезд, можно онлайн по наиболее популярным причинам отказа в пересечении границы:

Также существуют специальные приложения для проверки, например, Опендатабот:

установите опендатабот;

отправьте боту свой налоговый номер (ИНН). Если вы в реестре должников за неуплату алиментов — выезд запрещен;

пришлите боту свою фамилию, имя, отчество — если вы в розыске или есть судебное дело по выезду, то выезд запрещен.

Кого точно не выпустят из страны

Существует несколько категорий людей, которым имеют право временно ограничить выезд за границу, а именно:

украинцы, знающие государственную тайну (им сообщают о сроке действия ограничения);

украинцы, осужденные за совершение уголовного правонарушения;

украинцы, находящиеся под контролем Национальной полиции;

украинцы, к которым применена мера пресечения до окончания уголовного производства;

украинцы, уклоняющиеся от выполнения обязательств, возложенных на них судом.

Конечно, не стоит забывать, что во время военного положения лица, подлежащие призыву на срочную военную службу, также не смогут пересечь границу.

Как известно, во время военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть и исключения: непригодность к военной службе, наличие троих и более несовершеннолетних детей, уход за лицами или ребенком с инвалидностью.

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Факти По материалам:

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