Как продлить срок действия временной защиты и получить финансовую помощь в Бельгии — Finance.ua

Как продлить срок действия временной защиты и получить финансовую помощь в Бельгии Сегодня 17:00 — Личные финансы

Беженцы из Украины, приехавшие в Бельгию, должны оформить Карту А — разрешение на проживание. О том, как продлить документ и подать заявку на получение финансовой помощи в стране, пишет visitukraine

Карта А в Бельгии — это разрешение на проживание, которое предоставляется иностранцам из стран, не являющихся членами ЕС, сюда же относятся и украинцы, имеющие статус временной защиты в этой стране. Украинцы, прибывшие в Бельгию после 24 февраля 2022 года, получали карту А сроком действия до 4 марта 2023 года.

Как украинцам продлить срок действия вида на жительство в Бельгии

С 4 января 2023 г. украинцы, имеющие статус временной защиты в Бельгии, могут обратиться в муниципалитет по месту жительства и продлить срок действия карты А до 4 марта 2024 года.

Подать заявку на продление карты А можно онлайн на портале или по телефону 02 279 22 11.

Необходимые документы и условия оформления

Для продления вида на жительство в Бельгии вам нужно предоставить паспорт, уже имеющуюся у вас карту А, срок действия которой истекает, и фото на белом фоне.

Карту А можно получить как в стандартные сроки — от 2 до 3 недель, так и срочно — на следующий день. Стандартная заявка стоит 25 евро, а срочная — 150 евро. Новую карту вы получите в муниципалитете по месту вашего проживания.

Финансовая помощь украинцам в Бельгии

Украинцы, имеющие статус временной защиты в Бельгии, могут оформить единовременную и ежемесячную выплату. Если человек живет один, он может получать 1100 евро.

взрослые члены одной семьи могут получать по 750 евро.

на детей выплачивают по 100-200 евро, но общая максимальная сумма выплат на семью не может превышать 1560 евро.

Для того чтобы получать денежную помощь, нужно обязательно выполнять два требования:

• не покидать страну больше, чем на 28 дней в течение года;

• о каждой поездке за пределы Бельгии предупреждать своего социального инспектора.

Для оформления заявки на финансовую помощь следует обратиться в ближайший центр социального обеспечения OCMW/CPAS с паспортом и картой А.

uamedia По материалам:

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