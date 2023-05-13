Как приехать из Франции в Украину: удобные маршруты — Finance.ua

Как приехать из Франции в Украину: удобные маршруты Сегодня 23:33 — Личные финансы

У украинцев, проживающих во Франции, часто возникает необходимость во временном возвращении в Украину. Также граница Украины открыта для иностранцев. Отсутствие прямого авиасообщения с Украиной сокращает возможные варианты для поездки и увеличивает время в пути. Однако мы подготовили наиболее удобные маршруты для вашего путешествия.

Самолетом с пересадкой

и т. д. Авиарейсы выполняют как лоукост авиакомпании WizzAir и Ryanair, так и крупные европейские авиаперевозчики: AirFrance, Lufthansa и LOT Polish Airlines. Стоимость билетов от 14 евро и выше. Прямые рейсы из Парижа в Сучаву (Румыния) выполняет авиакомпания WizzAir. Стоимость билета — от 30 евро. Также из Лиона можно долететь в румынский город Клуж-Напока. Из Парижа в Кишинев (Молдова) выполняет прямой перелет авиакомпания AirMoldova. 2 этап — продолжить путешествие в Украину на автобусе или поезде. Добраться до Украины можно на автобусе из Польши, Венгрии, Молдовы и т. д. Например, компания FlixBuss выполняет автобусные рейсы из Польши в Луцк, Ровно, Житомир, Киев, Львов и другие украинские города. Из Сучавы (Румыния) можно легко добраться в Черновцы, с автостанции ежедневно курсирует автобус, путь в Черновцы занимает 2−3 часа. Также «Укрзализныця» продолжает активно развивать международное сообщение с Европой. Доехать на поезде в Украину можно из 6 европейских стран. Актуальные маршруты 1 этап — долететь до соседнего с Украиной государства (Польша, Венгрия, Молдова). Прямые авиарейсы из Франции в Польшу отправляются из: Парижа (Париж-Варшава, Париж-Краков), Лион (Лион-Краков), Марсель (Марсель-Краков), Ницца (Ницца-Краков)Авиарейсы выполняют как лоукост авиакомпании WizzAir и Ryanair, так и крупные европейские авиаперевозчики: AirFrance, Lufthansa и LOT Polish Airlines. Стоимость билетов от 14 евро и выше. Прямые рейсы из Парижа в Сучаву (Румыния) выполняет авиакомпания WizzAir. Стоимость билета — от 30 евро. Также из Лиона можно долететь в румынский город Клуж-Напока. Из Парижа в Кишинев (Молдова) выполняет прямой перелет авиакомпания AirMoldova. 2 этап — продолжить путешествие в Украину на автобусе или поезде. Добраться до Украины можно на автобусе из Польши, Венгрии, МолдовыНапример, компания FlixBuss выполняет автобусные рейсы из Польши в Луцк, Ровно, Житомир, Киев, Львов и другие украинские города. Из Сучавы (Румыния) можно легко добраться в Черновцы, с автостанции ежедневно курсирует автобус, путь в Черновцы занимает 2−3 часа. Также «Укрзализныця» продолжает активно развивать международное сообщение с Европой. Доехать на поезде в Украину можно из 6 европейских стран. Актуальные маршруты по ссылке

Автобусом из Франции в Украину

Средняя продолжительность поездки на автобусе из Франции в Украину — более 30 часов. Автобусы отправляются из французских городов: Париж, Мец, Нанси, Реймс и Страсбург и прибывают в Киев, Житомир, Винницу, Тернополь, Ивано-Франковск и Львов. Стоимость билета — от 3600 гривен. Международные автобусные рейсы во Францию осуществляются большими туристическими автобусами, которые укомплектованы: бесплатным вай-фаем (wifi), кондиционером, туалетами, большим багажным отделением, удобными сиденьями и трансляцией фильмов и музыки. Авиабилеты, ж/д билеты и билеты на автобус ищите по ссылке

Как временно уехать из Франции в Украину и не лишиться защиты?

Краткосрочное путешествие в Украину из Франции не приведет к аннулированию вида на жительство и потере прав, связанных с этим статусом. Для беспрепятственного выезда и возвращения следует соблюдать определенные правила:

Ваше разрешение на проживание должно быть действительным. Вы должны вернуться до истечения срока действия вида на жительство.

Вы должны уехать максимум на 3 месяца.

OFII должен быть проинформирован о направлении, причине и продолжительности вашего путешествия.

Список документов для украинцев и иностранцев при въезде в Украину по ссылке . Об основных ограничениях во время путешествия по Украине читайте здесь

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