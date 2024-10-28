Как предлагают выбирать города для восстановления — Finance.ua

Как предлагают выбирать города для восстановления Сегодня 15:45

Планировать комплексное послевоенное восстановление таких городов — братских могил, как Мариуполь и Бахмут нужно, учитывая, будут ли там перспективы развития и трудоустройства и будут ли там готовы проживать до 70% населения.

Об этом сообщила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Такое мнение высказали участники публичных консультаций, которые в рамках проекта «Парламент и граждане: открытый диалог в период войны», реализуемого общественной организацией «Институт Республика» в рамках Программы USAID «РАДА: следующее поколение», прошли летом для обсуждения и доработки законопроекта «Об основных принципах восстановления».

По ее словам, в публичных консультациях приняли участие более 1 тысячи украинцев — граждане, народные депутаты, представители органов местного самоуправления, министерств, международных организаций, ОО, бизнеса, профессиональных сообществ, работающих с темой восстановления и градостроительства, эксперты по экономике и инвестициям, СМИ, представители ветеранских сообществ, маломобильных групп и других активных граждан.

Парламентарий сообщила, что одним из обсуждаемых вопросов был механизм отбора населенного пункта для комплексного восстановления. Участников спрашивали, какими должны быть его критерии, принципы и т. п. К обсуждению этого вопроса были привлечены представители органов власти, эксперты и международные партнеры. Они отметили, что, по их мнению, в основу механизма отбора населенного пункта для комплексного восстановления следует положить:

Степень разрушений (масштаб разрушения критической инфраструктуры, жилых домов, коммунальных заведений);

Уровень (площадь) загрязнения/заминирования территорий;

Уровень ситуации безопасности — географическое расположение, близость к границе, срок оккупации территории и т. п. ;

; Стратегическое значение населённого пункта;

Экономическая целесообразность восстановления/строительства населенного пункта;

Наличие ресурсов (природные ресурсы, инвестиционный потенциал, уровень активности и мотивированности общества);

Количество и демографический состав населения общины («первыми возвращаются пенсионеры, потом родители с детьми; следует определить количество пострадавших людей и тех, кто готов вернуться в общины»).

«Стоит отметить, что представители власти и эксперты больше сосредотачивались на экономическом и социальном факторах. Главный вывод: комплексное восстановление должно базироваться не на неотложных потребностях, а на видениях и стратегиях устойчивого экономического и социально-экономического развития. А вот группа, состоявшая из международных партнеров, больше всего анализировала демографический фактор», — отметила Елена Шуляк.

В частности, сначала нужно фундаментально изучить изменения качественного состава населения общины, и только потом — потребности общины. При этом не исключается, что возникнет потребность в проведении опроса ВПЛ по всей территории Украины относительно их желания вернуться в свои населенные пункты — таким образом можно будет минимизировать разногласия в планах восстановления государства и его граждан.

«Помимо этого, международные партнеры считают, что однозначно необходимо использовать Геоинформационную систему регионального развития. Она учитывает как государственную стратегию регионального развития, так и стратегии общин и другие демографические и не только актуальные показатели», — сообщила Шуляк.

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