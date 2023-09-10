Как правильно посчитать бюджет для поездки на отдых: о каких нюансах не стоит забывать — Finance.ua

Как правильно посчитать бюджет для поездки на отдых: о каких нюансах не стоит забывать Сегодня 09:20 — Личные финансы

Как правильно посчитать бюджет для поездки на отдых: о каких нюансах не стоит забывать

При планировании любой поездки самой важной частью является бюджет. От этого пункта зависит, сможете ли вы позволить себе дополнительные развлечения, купить сувениры на память и посетить несколько красивых ресторанов. Иногда именно правильно рассчитанный финансовый план вам покажет, можете ли вы поехать в желаемую страну или город.

Как правильно нужно рассчитать бюджет для поездки, отпуска и короткой поездки на выходные — читайте дальше.

Билеты и жилье

Первый пункт вашего бюджета — это дорога и проживание. Если вы увидели акцию на билеты и вам сразу же захотелось совершить небольшое путешествие, не торопитесь. Проверьте даты акции, поскольку многие авиакомпании хитрят и могут в сентябре предлагать билеты по очень низкой цене на апрель следующего года.

Следующий этап — цены на аренду жилья. К примеру, во многих европейских столицах цена аренды маленьких апартаментов отнюдь не в центре города может стоить 100 евро в сутки. Вы отлично сэкономите на билетах, но все ваши деньги уйдут на жилье.

Проверьте сайты аренды жилья и поищите для себя подходящий вариант. Сверьтесь с тем, где квартира или номер в отеле дешевле, попробуйте вводить разные даты.

Цены в магазинах и кафе

Билеты уже куплены, отель забронирован, и вы уже знаете, сколько вам понадобится денег на основные пункты. Далее — изучите местность, где вы забронировали жилье.

Узнайте, какие там магазины и кафе, просмотрите цены на продукты и готовые блюда. Это поможет составить примерный бюджет на питание на все дни вашего отдыха.

На свой телефон стоит скачать офлайн-карты той местности, где вы будете отдыхать, и отметить нужные вам места.

Транспорт

Обязательно заранее изучите транспортную систему места, куда вы едете. Вам нужно знать, как добраться от аэропорта или вокзала до места проживания и обратно. А также выясните, какой городской транспорт ходит поблизости от вашего места жительства и какая там система оплаты.

Читайте также Сэкономить в путешествии по Украине: 10 советов

Дело в том, что во многих странах общественного транспорта пользуются специальными картами для проезда — на день, неделю, на час. И купить такую ​​карту можно не везде, а только в специальных точках продаж. Оплатить проезд у водителя будет невозможно. Как вариант — только карта или только наличные деньги.

Узнайте сколько стоит проезд, какая цена такой карты и на какую сумму вам нужно будет ее пополнить, чтобы свободно перемещаться. Необходимую сумму впишите в свои расчеты.

Форумы путешественников

Найдите в Интернете форумы и чаты, в которых обсуждается конкретный город или страна. Там вы сможете почерпнуть немало важной информации — о бытовых вопросах, о стоимости обедов и ужинов в ресторанах, о местах, где можно купить недорого экскурсию, и о транспорте. Иногда путешественники делятся своим опытом и подробно расписывают свои расходы.

Карты и наличные

Вы удивитесь, но есть много стран, которые до сих пор пользуются преимущественно наличными или используют карты собственных платежных систем. Для этого вам необходимо знать, какие карты и где можно использовать и сколько денег, а также в какой валюте вам понадобятся наличные деньги.

Сувениры и экскурсии

Не спешите скупать сувениры на базарчиках в центре города или сразу брать экскурсии. Как правило, там цены значительно выше и рассчитаны на туристов, заранее не продумывающих свое путешествие.

К примеру, прогулка на катере с причала в центре города вам обойдется в 20 евро, а на такой станции катеров, которая находится через несколько улиц — уже 15 евро.

Такая же ситуация и с сувенирами. Кстати, есть сетевые магазины с сувенирной продукцией, где цены значительно ниже, чем на лотках в центре города.

И еще один важный нюанс — собрав всю нужную информацию и зная цены, заранее ограничьте сумму, которую вы хотите потратить на сувениры и развлечения.

Дополнительные затраты

Без них не обходится практически ни одна поездка. Вы уже посчитали, сколько вам нужно на проживание, питание, транспорт, сувениры и развлечения. Теперь прибавьте еще 10−20% - на непредвиденные расходы.

Вам будет гораздо спокойнее, даже если эти деньги вам не понадобятся, чем когда у вас останется еще 2 дня отпуска, а денег уже будет в обрез или вам понадобится срочно купить что-то, не входящее в основной бюджет.

При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте — обязательном документе для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.