Как правильно посчитать бюджет для поездки на отдых: о каких нюансах не стоит забывать — Finance.ua

Как правильно посчитать бюджет для поездки на отдых: о каких нюансах не стоит забывать
При планировании любой поездки самой важной частью является бюджет. От этого пункта зависит, сможете ли вы позволить себе дополнительные развлечения, купить сувениры на память и посетить несколько красивых ресторанов. Иногда именно правильно рассчитанный финансовый план вам покажет, можете ли вы поехать в желаемую страну или город.
Как правильно нужно рассчитать бюджет для поездки, отпуска и короткой поездки на выходные — читайте дальше.
Билеты и жилье
Первый пункт вашего бюджета — это дорога и проживание. Если вы увидели акцию на билеты и вам сразу же захотелось совершить небольшое путешествие, не торопитесь. Проверьте даты акции, поскольку многие авиакомпании хитрят и могут в сентябре предлагать билеты по очень низкой цене на апрель следующего года.
Следующий этап — цены на аренду жилья. К примеру, во многих европейских столицах цена аренды маленьких апартаментов отнюдь не в центре города может стоить 100 евро в сутки. Вы отлично сэкономите на билетах, но все ваши деньги уйдут на жилье.
Проверьте сайты аренды жилья и поищите для себя подходящий вариант. Сверьтесь с тем, где квартира или номер в отеле дешевле, попробуйте вводить разные даты.
Цены в магазинах и кафе
Билеты уже куплены, отель забронирован, и вы уже знаете, сколько вам понадобится денег на основные пункты. Далее — изучите местность, где вы забронировали жилье.
Узнайте, какие там магазины и кафе, просмотрите цены на продукты и готовые блюда. Это поможет составить примерный бюджет на питание на все дни вашего отдыха.
На свой телефон стоит скачать офлайн-карты той местности, где вы будете отдыхать, и отметить нужные вам места.
Транспорт
Обязательно заранее изучите транспортную систему места, куда вы едете. Вам нужно знать, как добраться от аэропорта или вокзала до места проживания и обратно. А также выясните, какой городской транспорт ходит поблизости от вашего места жительства и какая там система оплаты.
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Дело в том, что во многих странах общественного транспорта пользуются специальными картами для проезда — на день, неделю, на час. И купить такую карту можно не везде, а только в специальных точках продаж. Оплатить проезд у водителя будет невозможно. Как вариант — только карта или только наличные деньги.
Узнайте сколько стоит проезд, какая цена такой карты и на какую сумму вам нужно будет ее пополнить, чтобы свободно перемещаться. Необходимую сумму впишите в свои расчеты.
Форумы путешественников
Найдите в Интернете форумы и чаты, в которых обсуждается конкретный город или страна. Там вы сможете почерпнуть немало важной информации — о бытовых вопросах, о стоимости обедов и ужинов в ресторанах, о местах, где можно купить недорого экскурсию, и о транспорте. Иногда путешественники делятся своим опытом и подробно расписывают свои расходы.
Карты и наличные
Вы удивитесь, но есть много стран, которые до сих пор пользуются преимущественно наличными или используют карты собственных платежных систем. Для этого вам необходимо знать, какие карты и где можно использовать и сколько денег, а также в какой валюте вам понадобятся наличные деньги.
Сувениры и экскурсии
Не спешите скупать сувениры на базарчиках в центре города или сразу брать экскурсии. Как правило, там цены значительно выше и рассчитаны на туристов, заранее не продумывающих свое путешествие.
К примеру, прогулка на катере с причала в центре города вам обойдется в 20 евро, а на такой станции катеров, которая находится через несколько улиц — уже 15 евро.
Такая же ситуация и с сувенирами. Кстати, есть сетевые магазины с сувенирной продукцией, где цены значительно ниже, чем на лотках в центре города.
И еще один важный нюанс — собрав всю нужную информацию и зная цены, заранее ограничьте сумму, которую вы хотите потратить на сувениры и развлечения.
Дополнительные затраты
Без них не обходится практически ни одна поездка. Вы уже посчитали, сколько вам нужно на проживание, питание, транспорт, сувениры и развлечения. Теперь прибавьте еще 10−20% - на непредвиденные расходы.
Вам будет гораздо спокойнее, даже если эти деньги вам не понадобятся, чем когда у вас останется еще 2 дня отпуска, а денег уже будет в обрез или вам понадобится срочно купить что-то, не входящее в основной бюджет.
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