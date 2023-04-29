Как правильно пользоваться смартфоном, чтобы батарея прослужила как можно дольше: топ-5 советов — Finance.ua

Как правильно пользоваться смартфоном, чтобы батарея прослужила как можно дольше: топ-5 советов Сегодня 23:13

Часто бывает, что смартфон, которым можно было спокойно пользоваться несколько суток на одной зарядке, через пару лет разряжается уже через 2-3 часа. Поэтому наша с вами главная задача сделать так, чтобы аккумулятор (а соответственно, и телефон) прожил и сохранил приемлемую емкость как можно дольше.

Неправильная зарядка чревата тем, что она не только может сократить срок службы батареи, но и снизить общую производительность смартфона. Вот несколько важных советов, как правильно пользоваться смартфоном, чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше.

Как продлить жизнь батареи телефона:

Не перегревайте телефон. Высокие температуры ускоряют процесс разряда батареи, что приводит к быстрому снижению емкости. Также это может привести к неправильной работе смартфона, более того, поломке.

Используйте оригинальное зарядное устройство. Использование китайских подделок или несертифицированных зарядных устройств может повредить аккумулятор телефона и уменьшить его срок службы в долгосрочной перспективе. Впрочем, если вы планируете использовать зарядное устройство от другого производителя, убедитесь, что оно имеет сертификат безопасности и соответствует стандартам безопасности и электромагнитной совместимости.

Избегайте полного разряда-заряда. Лучше заряжать телефон, когда уровень заряда достигнет 20-30%, а снимать его с зарядки на 80-85%. Это поможет сохранить жизненный цикл аккумулятора.

Быстрые зарядки вредят аккумулятору. Они хоть и практичны, но могут привести к ускоренному износу батареи и снижению ее срока службы.

Не пользуйтесь смартфоном во время его зарядки. Это может привести к перегреву и повреждению аккумулятора.

В то же время рекомендуется уделить внимание другим настройкам на смартфоне, которые в долгосрочной перспективе могут сказаться на функционировании аккумулятора.

Для начала, попытайтесь уменьшить яркость экрана, тем самым увеличив время автономной работы смартфона. Как вариант — установите автоматическую яркость, которая будет регулировать яркость в зависимости от освещения окружающей среды.

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УНІАН По материалам:

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