Как пополнить карту ПриватБанка за границей: инструкция — Finance.ua

Как пополнить карту ПриватБанка за границей: инструкция Сегодня 15:35 — Личные финансы

Как пополнить карту ПриватБанка за границей: инструкция

Украинцы часто спрашивают, как пополнить карту ПриватБанк за границей. Это вполне возможно сделать — и для этого нужно сделать несколько шагов. Однако следует знать, что пополнение будет осуществляться как иностранный перевод денег.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Международные системы переводов

Для того чтобы осуществить международный перевод средств, нужно указать данные получателя средств:

ФИО латиницей;

страну;

город.

Для этого можно пользоваться сервисами Western Union, MoneyGram или RIA Money Transfer — это самые большие системы для перевода денег.

SWIFT-платежи

Чтобы пополнить карту таким методом, нужно узнать SWIFT-код банка, который отображается на сайте ПриватБанка в списке «Контакты».

В данном случае средства можно передавать через мобильный банкинг Приват24. Все, что нужно знать для этого:

ФИО;

полный почтовый адрес получателя;

номер карты;

IBAN;

название банка получателя, а также его юридический адрес и SWIFT-код.

Перевод на карту

Перевод на карту Visa/MasterCard (P2P) — это самый простой и распространенный способ. Отправка денег осуществляется с помощью указания полного номера карты и ФИО получателя на латинице. Деньги будут передаваться со счета в местном банке.

Что делать, если за границей вы потеряли карту

В пресс-службе говорят, что в таком случае следует сразу заблокировать утраченную карточку в Приват24 самостоятельно или обратиться за помощью в службу поддержки ПриватБанка: тел. +38 (073) 716 11 31.

Также предварительно следует перевести остаток средств с заблокированной карты на другую активную карту (выберите «Перевод между своими счетами»).

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