Как пополнить карту ПриватБанка за границей: инструкция — Finance.ua
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Как пополнить карту ПриватБанка за границей: инструкция

Личные финансы
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Как пополнить карту ПриватБанка за границей: инструкция
Как пополнить карту ПриватБанка за границей: инструкция
Украинцы часто спрашивают, как пополнить карту ПриватБанк за границей. Это вполне возможно сделать — и для этого нужно сделать несколько шагов. Однако следует знать, что пополнение будет осуществляться как иностранный перевод денег.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Международные системы переводов

Для того чтобы осуществить международный перевод средств, нужно указать данные получателя средств:
  • ФИО латиницей;
  • страну;
  • город.
Для этого можно пользоваться сервисами Western Union, MoneyGram или RIA Money Transfer — это самые большие системы для перевода денег.

SWIFT-платежи

Чтобы пополнить карту таким методом, нужно узнать SWIFT-код банка, который отображается на сайте ПриватБанка в списке «Контакты».
В данном случае средства можно передавать через мобильный банкинг Приват24. Все, что нужно знать для этого:
  • ФИО;
  • полный почтовый адрес получателя;
  • номер карты;
  • IBAN;
  • название банка получателя, а также его юридический адрес и SWIFT-код.

Перевод на карту

Перевод на карту Visa/MasterCard (P2P) — это самый простой и распространенный способ. Отправка денег осуществляется с помощью указания полного номера карты и ФИО получателя на латинице. Деньги будут передаваться со счета в местном банке.

Что делать, если за границей вы потеряли карту

В пресс-службе говорят, что в таком случае следует сразу заблокировать утраченную карточку в Приват24 самостоятельно или обратиться за помощью в службу поддержки ПриватБанка: тел. +38 (073) 716 11 31.
Также предварительно следует перевести остаток средств с заблокированной карты на другую активную карту (выберите «Перевод между своими счетами»).

Международные переводы: как быстро и выгодно отправить или получить деньги

По материалам:
Novyny.live
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