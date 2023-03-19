Как понять, что ваш смартфон взломали — Finance.ua

Как понять, что ваш смартфон взломали 19.03.2023, 01:07 — Личные финансы

Мобильные телефоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. На сегодняшний день около четырех миллиардов человек используют смартфоны, что делает их привлекательной целью для хакеров, независимо от ОС, будь то Android или iPhone.

Ежегодно появляются все более новые и хитрые способы взлома, которые угрожают безопасности все большего количества пользователей и компаний. Поэтому мы собрали список наиболее распространенных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ваш мобильный телефон был взломан.

Странные приложения и всплывающие окна

Обычно приложения, которые были предварительно установлены производителем на телефон при покупке, а также новые приложения, отображаются после обновления программного обеспечения.

В случае, если ваш телефон был взломан, вы точно заметите наличие приложений, которые вам совершенно не знакомы, независимо от того, насколько надежными они могут выглядеть. Очень часто хакеры устанавливают на телефон жертвы вредоносное ПО, замаскированное под обычные программы, вроде антивирусов, фонариков и камер, которые шпионят за пользователями и крадут информацию.

Также стоит обратить особое внимание на всплывающие окна или рекламу, обозначенные рейтингом X, обычно используемым для фильмов, предназначенных только для взрослых. Эти окна могут содержать запросы на выполнение определенных действий по зараженным ссылкам. Важно игнорировать их, чтобы избежать нарушения данных и предотвратить возможный вред.

Телефон перегревается без причины

Сам по себе перегрев телефона не является 100-процентным признаком взлома. Перегрев может быть вызван многими факторами, включая неправильную зарядку.

Однако, если вы в определенный момент не пользуетесь смартфонами активно, и он почему-то стал горячим, то это может быть признаком взлома или вредоносного программного обеспечения. Некоторые вредоносные программы могут потреблять большое количество ресурсов телефона, что приводит к его перегреву.

Неприсущий или быстрый расход батареи

В дополнение ко второму признаку. Взломанные телефоны обычно быстро разряжаются. Это может быть вызвано установкой хакером вредоносного кода или программы на ваш телефон, что в свою очередь негативно сказывается на производительности и приводит к более быстрому разряду батареи.

Однако здесь следует отметить, что быстрый разряд батареи также может быть вызван работой нескольких программ или игр в фоновом режиме. Поэтому для начала нужно убедиться, что вы сами не разряжаете аккумулятор своими действиями, прежде чем допускать, что он был взломан.

Трафик мобильных данных больше обычного

Это важный «колокольчик» о том, что на вашем телефоне может быть установлено вредоносное ПО. Этим способом злоумышленники используют устройство жертвы для совершения звонков, сбора и передачи данных, отправки текстовых сообщений или даже для совершения покупок.

Непонятные действия

Вы также можете заметить, что смартфон издает неожиданные звуки и вибрации (обычно во время звонков) или обнаружить измененные настройки на своем смартфоне, которые, как вы уверены, вы не делали.

В общем, если вы столкнулись с более чем одним из признаков выше, рекомендуется немедленно принять меры по защите телефона. Например, можно сбросить заводские настройки или обратиться к специалистам по безопасности информации для дополнительной помощи.

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УНІАН По материалам:

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