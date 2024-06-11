Как получить ваучер на бесплатное обучение: какие профессии популярны (инфографика) — Finance.ua

Как получить ваучер на бесплатное обучение: какие профессии популярны (инфографика) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Как получить ваучер на бесплатное обучение: какие профессии популярны (инфографика)

С 2024 года уже 10 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за государственные средства и смогут получить новую профессию или специальность, или повысить свой профессиональный уровень, чтобы быть более конкурентными на рынке труда.

Государство профинансировало их обучение на 75 млн грн.

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

В прошлом году ваучеры на обучение получили более 18 тысяч украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн грн. В 2023 году наибольшее количество ваучеров было выдано по профессиям и специальностям: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.

Где можно использовать ваучер

В общей сложности ваучер можно использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в сферах ІТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания.

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно.

Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую ​​образовательную деятельность.

Ваучер дает человеку право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей.

На сегодня сумма ваучера может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Как получить ваучер

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющие при этом профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;

лица с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

Чтобы получить ваучер на обучение, необходимо:

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные — паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т. п. ).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.

Справка Finance.ua:

Напомним, программа предоставления ваучеров на обучение является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

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