Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов в Приват24 — Finance.ua

Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов в Приват24
Сегодня 17:10 — Финтех и Карты
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — глобальная телекоммуникационная система, обеспечивающая проведение международных операций.
За неполные полвека SWIFT превратилась в лидера отрасли финансовых телекоммуникаций, обрабатывая в среднем около 30 млн транзакций в день.
Систему SWIFT активно используют во всем мире не только банки, но и инвестиционные компании, брокерские фирмы, биржи, клиринговые палаты и другие организации.
О том, как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов всего в несколько кликов в Приват24, сообщили в ПриваБанке.
Теперь получить реквизиты можно в разделе:
→ «Сервисы»,
→ «Переводы»,
→ «SWIFT»,
→ «Реквизиты».
Нужно выбрать валюту для получения перевода.
Переводы автоматически конвертируются в гривну и зачисляются на вашу карту по курсу на день зачисления.
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