Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов в Приват24 — Finance.ua

Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов в Приват24

Сегодня 17:10 — Финтех и Карты

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — глобальная телекоммуникационная система, обеспечивающая проведение международных операций.

За неполные полвека SWIFT превратилась в лидера отрасли финансовых телекоммуникаций, обрабатывая в среднем около 30 млн транзакций в день.

Систему SWIFT активно используют во всем мире не только банки, но и инвестиционные компании, брокерские фирмы, биржи, клиринговые палаты и другие организации.

О том, как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов всего в несколько кликов в Приват24, сообщили в ПриваБанке.

Теперь получить реквизиты можно в разделе:

→ «Сервисы»,

→ «Переводы»,

→ «SWIFT»,

→ «Реквизиты».

Нужно выбрать валюту для получения перевода.

Указать гривневую карту;

Загрузить реквизиты.

Переводы автоматически конвертируются в гривну и зачисляются на вашу карту по курсу на день зачисления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.