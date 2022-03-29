Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов в Приват24 — Finance.ua
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Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов в Приват24

Сегодня 17:10Финтех и Карты
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Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов в Приват24
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — глобальная телекоммуникационная система, обеспечивающая проведение международных операций.
За неполные полвека SWIFT превратилась в лидера отрасли финансовых телекоммуникаций, обрабатывая в среднем около 30 млн транзакций в день.
Систему SWIFT активно используют во всем мире не только банки, но и инвестиционные компании, брокерские фирмы, биржи, клиринговые палаты и другие организации.
О том, как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT-переводов всего в несколько кликов в Приват24, сообщили в ПриваБанке.
Теперь получить реквизиты можно в разделе:
→ «Сервисы»,
→ «Переводы»,
→ «SWIFT»,
→ «Реквизиты».
Нужно выбрать валюту для получения перевода.
  • Указать гривневую карту;
  • Загрузить реквизиты.
Переводы автоматически конвертируются в гривну и зачисляются на вашу карту по курсу на день зачисления.

Что такое SWIFT, и как отключение от системы ударит по россии

По материалам: Finance.ua
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