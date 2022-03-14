Как получить помощь и временное жилище в Украине: инструкция от «Дія» — Finance.ua
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Как получить помощь и временное жилище в Украине: инструкция от «Дія»

Сегодня 12:00Личные финансы
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Как получить помощь и временное жилище в Украине: инструкция от «Дія»
Вынужденные переселенцы могут получить помощь и временное убежище в центрах по предоставлению административных услуг (ЦПАУ), работающих в 14 областях Украины.
Об этом напомнил сервис «Дія» в своем Telegram-канале.
«ЦПАУ работают как Центры опеки в 120 населенных пунктах, и этот перечень постоянно расширяется. В таком ЦПАУ можно получить вещи первой необходимости и временное убежище», — говорится в сообщении.
Центры опеки принимают всех нуждающихся — переселенцев, бойцов территориальной обороны и военнослужащих.
Отмечается, что помощью воспользовались более 30 тысяч украинцев.
Где расположены Центры заботы. Узнать, где работает Центр заботы, можно с помощью чат-бота в Telegram @turbotnyk_bot.
Для этого следует запустить бота, выбрать, в какую область вы переехали или направляетесь, населенный пункт, где вам будет удобно получить помощь, и какая помощь вам нужна (например, временное жилье или необходимые вещи).
После этого вы получите круглосуточные номера телефонов координаторов.
Сейчас помощь доступна в Ровенской, Полтавской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Черкасской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
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По материалам: УНІАН
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