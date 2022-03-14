Как получить помощь и временное жилище в Украине: инструкция от «Дія» — Finance.ua

Как получить помощь и временное жилище в Украине: инструкция от «Дія»

Сегодня 12:00 — Личные финансы

Вынужденные переселенцы могут получить помощь и временное убежище в центрах по предоставлению административных услуг ( Ц ПАУ), работающих в 14 областях Украины.

Об этом напомнил сервис «Дія» в своем Telegram-канале

«ЦПАУ работают как Центры опеки в 120 населенных пунктах, и этот перечень постоянно расширяется. В таком ЦПАУ можно получить вещи первой необходимости и временное убежище», — говорится в сообщении.

Центры опеки принимают всех нуждающихся — переселенцев, бойцов территориальной обороны и военнослужащих.

Отмечается, что помощью воспользовались более 30 тысяч украинцев.

Для этого следует запустить бота, выбрать, в какую область вы переехали или направляетесь, населенный пункт, где вам будет удобно получить помощь, и какая помощь вам нужна (например, временное жилье или необходимые вещи).

После этого вы получите круглосуточные номера телефонов координаторов.

Сейчас помощь доступна в Ровенской, Полтавской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Черкасской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

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