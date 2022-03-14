Как получить помощь и временное жилище в Украине: инструкция от «Дія» — Finance.ua

Для этого следует запустить бота, выбрать, в какую область вы переехали или направляетесь, населенный пункт, где вам будет удобно получить помощь, и какая помощь вам нужна (например, временное жилье или необходимые вещи).
После этого вы получите круглосуточные номера телефонов координаторов.
Сейчас помощь доступна в Ровенской, Полтавской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Черкасской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.