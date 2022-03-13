Де шукати житло в Україні й за кордоном: у Мінцифри повідомили про сервіси для біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Де шукати житло в Україні й за кордоном: у Мінцифри повідомили про сервіси для біженців

Вчора 14:00Особисті фінанси
2650
За оцінкою ООН, за час війни понад 2,5 млн українців виїхали за кордон і ще 2 млн покинули свої домівки, переїхавши в безпечніші місця, переважно на захід. Щодня кількість біженців продовжує зростати, причому переважній більшості нема куди їхати.
У Мінцифри підготували добірку корисних сервісів, які покликані допомогти українцям, які вимушено залишають будинки через війну, знайти притулок як в Україні, так і за кордоном.

Пошук житла в Україні:

  • На сайті «ВзаємоДія» волонтери зібрали контакти, які пришвидшать пошук тимчасового притулку чи житла — https://viyna.net/
  • Ініціатива «Допомагай!» пропонує безкоштовне тимчасове житло у безпечних містах України або за кордоном — https://shelter.dopomagai.org/
  • Чатбот, щоб ті, хто потребує притулку і готові його надати, могли зв’язатися — https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot
  • Сервіс, який об’єднує людей, які шукають житло з тими, хто готовий його надати — https://www.shelter4ua.com/
  • Сайт для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном — https://prykhystok.in.ua/find
  • Бот Мінцифри, який допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасовий дім та необхідні речі в ЦНАПах — @turbotnyk_bot

Пошук житла за кордоном:

  • Сервіс, що пропонує біженцям безпечне житло за кордоном — https://www.host4ukraine.com
  • Сайт, на якому литовські волонтери надають притулок для 10 тис. біженців з України — https://stipruskartu.lt/
  • Безкоштовне житло для українців на короткий термін — https://news.airbnb.com/
  • Платформа для пошуку безкоштовного житла — https://www.couchsurfing.com/
  • Сайт, який допомагає людям, які шукають житло, знайти людей, які готові дати їм притулок — https://help380.org/

Які країни приймають біженців із України

За матеріалами: ITC.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.