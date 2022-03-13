Де шукати житло в Україні й за кордоном: у Мінцифри повідомили про сервіси для біженців — Finance.ua

Де шукати житло в Україні й за кордоном: у Мінцифри повідомили про сервіси для біженців

Вчора 14:00 — Особисті фінанси

За оцінкою ООН, за час війни понад 2,5 млн українців виїхали за кордон і ще 2 млн покинули свої домівки, переїхавши в безпечніші місця, переважно на захід. Щодня кількість біженців продовжує зростати, причому переважній більшості нема куди їхати.

У Мінцифри підготували добірку корисних сервісів, які покликані допомогти українцям, які вимушено залишають будинки через війну, знайти притулок як в Україні, так і за кордоном.

Пошук житла в Україні:

На сайті «ВзаємоДія» волонтери зібрали контакти, які пришвидшать пошук тимчасового притулку чи житла — https://viyna.net/

Ініціатива «Допомагай!» пропонує безкоштовне тимчасове житло у безпечних містах України або за кордоном — https://shelter.dopomagai.org/

Чатбот, щоб ті, хто потребує притулку і готові його надати, могли зв’язатися — https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Сервіс, який об’єднує людей, які шукають житло з тими, хто готовий його надати — https://www.shelter4ua.com/

Сайт для пошуку житла як в Україні, так і за кордоном — https://prykhystok.in.ua/find

Бот Мінцифри, який допомагає 24/7 українським переселенцям отримати тимчасовий дім та необхідні речі в ЦНАПах — @turbotnyk_bot

Пошук житла за кордоном:

Сервіс, що пропонує біженцям безпечне житло за кордоном — https://www.host4ukraine.com

Сайт, на якому литовські волонтери надають притулок для 10 тис. біженців з України — https://stipruskartu.lt/

Безкоштовне житло для українців на короткий термін — https://news.airbnb.com/

Платформа для пошуку безкоштовного житла — https://www.couchsurfing.com/

Сайт, який допомагає людям, які шукають житло, знайти людей, які готові дати їм притулок — https://help380.org/

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