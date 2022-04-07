Как получить наследство в условиях военного положения — Finance.ua

Как получить наследство в условиях военного положения

Сегодня 21:03 — Недвижимость

Что делать наследникам, которые по разным причинам не могут принять наследство в течение шестимесячного срока.

Это объяснили в службе Безвозмездной правовой помощи

«В связи с введением на территории Украины военного положения и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины N 164 „Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения“ на время действия военного положения течение срока для принятия наследства останавливается и не учитывается в установленные законодательством 6 месяцев на принятие наследства», — отмечает адвокат Татьяна Царик.

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По ее словам, это означает, что наследник может принять наследство в течение действия военного положения, независимо от его продолжительности, и дополнительно, после его отмены, в срок, остававшийся по состоянию на 24 февраля 2022 года из установленных 6 месяцев.

Кроме того, согласно последним изменениям в Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, в условиях военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины, независимо от места открытия наследства.

То есть, во время действия военного положения возможно принять наследство, находясь в своем населенном пункте, воспользовавшись услугами местного нотариуса.

Если другие наследники уже успели подать заявление о принятии наследства в другой местности — можно заверить заявление о принятии наследства у любого нотариуса по своему текущему месту жительства и отправить его нотариусу, у которого заведено наследственное дело.

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