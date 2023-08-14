Как получить денежные выплаты ко Дню Независимости Украины — ПФУ Сегодня 13:00 — Личные финансы

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 754 от 21 июля 2023 года «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований» Пенсионный фонд Украины в августе осуществляет финансирование разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, пишет ПФУ.

Постановление принято во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований», которым определено, что государство ежегодно ко Дню Независимости будет предоставлять разовую денежную выплату.

Постановлением предусмотрено, что пенсионеры, имеющие право на такую ​​выплату, получат ее вместе с пенсией.

Средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, которые относятся к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, Пенсионный фонд Украины перечисляет на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим лицам, имеющим право на разовую денежную выплату и не являющимся пенсионерами и/или не состоящими на службе, помощь выплачивается по их обращениям в органы Пенсионного фонда Украины с документами, подтверждающими право на такую ​​выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

Размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:

I группы — 3 100 грн;

II группы — 2 900 грн;

III группы — 2 700 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1000 грн;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3100 грн;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз — 650 грн;

членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 1 000 грн;

участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.